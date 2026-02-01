Pokrenuli su 'crnu oluju', a onda je stigao odgovor: Pakistanske snage ubile 145 militanata

Pakistanske sigurnosne snage ubile su 145 militanata u 40-satnoj bitci pokrenutoj nakon niza koordiniranih napada vatrenim oružjem i bombama diljem Balučistana u kojima je poginulo gotovo 50 ljudi, rekao je u nedjelju glavni ministar pokrajine.

Vlasti u jugozapadnoj pokrajini bore se s jednim od najsmrtonosnijih sukoba u posljednjih nekoliko godina, dok pobunjenici u toj bogatoj resursima pokrajini, koja graniči s Iranom i Afganistanom, pojačavaju napade na sigurnosne snage, civile i infrastrukturu. Napadači odjeveni kao obični civili ušli su u subotu u bolnice, škole, banke i tržnice prije nego što su otvorili vatru, rekao je pakistanski zamjenik ministra unutarnjih poslova Talal Chaudhry. 'U svakom slučaju, napadači su došli odjeveni kao civili i neselektivno su ciljali obične ljude koji rade u trgovinama', rekao je, dodajući da su militanti koristili civile kao ljudske štitove.

Zabranjena separatistička skupina Baloch Liberation Army preuzela je odgovornost za napade, rekavši da je pokrenula koordiniranu operaciju pod nazivom Herof, ili "crna oluja", usmjerenu na sigurnosne snage diljem pokrajine. U Quetti, glavnom gradu pokrajine, posljedice su bile vidljive na izgorjelim vozilima u policijskoj postaji, vratima izrešetanim mecima i ulicama zatvorenim žutom trakom, dok su sigurnosne snage pojačale patrole i ograničile kretanje nakon napada. Glavni ministar Balučistana Sarfraz Bugti rekao je da je u napadima militanata ubijeno 17 pripadnika snaga za provođenje zakona i 31 civil. Pakistanska vojska izjavila je da je u subotu ubijeno 92 militanta, dok je u petak ubijen 41. 'Imali smo obavještajne izvještaje da se planira ovakva operacija i kao rezultat toga, dan ranije smo započeli s pripremnim operacijama', rekao je Bugti. Dužnosnici su rekli da su militantni napadi pokrenuti gotovo istodobno u okruzima Quetta, Gwadar, Mastung i Noshki, pri čemu su naoružani muškarci otvorili vatru na sigurnosne objekte, uključujući sjedište Frontier Corpsa, pokušali samoubilačke bombaške napade i nakratko blokirali ceste u urbanim područjima, što je potaknulo velike protuoperacije vojske, policije i protuterorističkih jedinica.

