Pokrenuli su 'crnu oluju', a onda je stigao odgovor: Pakistanske snage ubile 145 militanata

Pakistanske sigurnosne snage ubile su 145 militanata u 40-satnoj bitci pokrenutoj nakon niza koordiniranih napada vatrenim oružjem i bombama diljem Balučistana u kojima je poginulo gotovo 50 ljudi, rekao je u nedjelju glavni ministar pokrajine.
Vlasti u jugozapadnoj pokrajini bore se s jednim od najsmrtonosnijih sukoba u posljednjih nekoliko godina, dok pobunjenici u toj bogatoj resursima pokrajini, koja graniči s Iranom i Afganistanom, pojačavaju napade na sigurnosne snage, civile i infrastrukturu.
Napadači odjeveni kao obični civili ušli su u subotu u bolnice, škole, banke i tržnice prije nego što su otvorili vatru, rekao je pakistanski zamjenik ministra unutarnjih poslova Talal Chaudhry.
'U svakom slučaju, napadači su došli odjeveni kao civili i neselektivno su ciljali obične ljude koji rade u trgovinama', rekao je, dodajući da su militanti koristili civile kao ljudske štitove.
Zabranjena separatistička skupina Baloch Liberation Army preuzela je odgovornost za napade, rekavši da je pokrenula koordiniranu operaciju pod nazivom Herof, ili "crna oluja", usmjerenu na sigurnosne snage diljem pokrajine.
U Quetti, glavnom gradu pokrajine, posljedice su bile vidljive na izgorjelim vozilima u policijskoj postaji, vratima izrešetanim mecima i ulicama zatvorenim žutom trakom, dok su sigurnosne snage pojačale patrole i ograničile kretanje nakon napada.
Glavni ministar Balučistana Sarfraz Bugti rekao je da je u napadima militanata ubijeno 17 pripadnika snaga za provođenje zakona i 31 civil. Pakistanska vojska izjavila je da je u subotu ubijeno 92 militanta, dok je u petak ubijen 41.
'Imali smo obavještajne izvještaje da se planira ovakva operacija i kao rezultat toga, dan ranije smo započeli s pripremnim operacijama', rekao je Bugti.
Dužnosnici su rekli da su militantni napadi pokrenuti gotovo istodobno u okruzima Quetta, Gwadar, Mastung i Noshki, pri čemu su naoružani muškarci otvorili vatru na sigurnosne objekte, uključujući sjedište Frontier Corpsa, pokušali samoubilačke bombaške napade i nakratko blokirali ceste u urbanim područjima, što je potaknulo velike protuoperacije vojske, policije i protuterorističkih jedinica.
Koordinirani napadi širom pokrajine
Belučistan, najveća i najsiromašnija pakistanska pokrajina, suočava se s višedesetljetnom pobunom koju predvode etnički beluški separatisti koji traže veću autonomiju i veći udio u prirodnim resursima.
Skupina je tvrdila da je ubila 84 pripadnika pakistanskih sigurnosnih snaga i zarobila još 18. Reuters nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju.
Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif rekao je da su u dva napada bile uključene žene, a militanti su sve više ciljali civile, radnike i zajednice s niskim prihodima. Vojska je izjavila da su sigurnosne snage odbile pokušaje militanata da preuzmu kontrolu nad bilo kojim gradom ili strateškim objektom.
Iza svega stoji Indija?
Pakistanska vojska u subotu je izjavila da su napade izveli 'militanti koje sponzorira Indija'. Indija, pakistanski susjedni ljuti rival, u nedjelju je demantirala tu tvrdnju, optužujući Islamabad da odvraća pozornost s vlastitih unutarnjih problema.
Sjedinjene Države osudile su napade, a otpravnica poslova SAD-a Natalie Baker nazvala ih je terorističkim nasiljem i rekla da Washington solidarizira s Pakistanom. Oslobodilačka vojska Balučistana označena je od strane SAD-a kao strana teroristička organizacija.
Pakistan se suočava s povremenim napadima islamističkih militanata u drugim dijelovima zemlje, uključujući frakcije povezane s pakistanskim talibanima.