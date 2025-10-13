Ekskluziva Reutersa: Njemačka će potrošiti milijarde na goleme količine naoružanja

Najveći dio paketa odnosi se na okvirni sporazum s američkom obrambenom grupacijom General Dynamics za razvoj i nabavu 274 izvidnička oklopna vozila, vrijedna oko 3,5 milijardi eura. Prve isporuke predviđene su za 2028. godinu, piše Reuters .

Očekuje se da će proračunski odbor donjeg doma parlamenta u sljedećih nekoliko dana odobriti ovaj veliki obrambeni ugovor namijenjen jačanju kapaciteta Bundeswehra .

Za razliku od izvidničkih vozila, ugovor za vozila Schakal bit će dodijeljen putem Europske agencije za obrambenu nabavu OCCAR konzorciju Artec GmbH, zajedničkom poduzeću njemačkih kompanija KNDS i Rheinmetall.

Isporuke borbenih vozila trebale bi se odvijati između 2027. i 2031. godine.

Moguće i proširenje narudžbe

U sklopu ugovora s General Dynamicsom predviđena je opcija proširenja narudžbe na ukupno 356 vozila, čime bi vrijednost tog dijela posla mogla narasti do 4,6 milijardi eura.

Isto tako, kupnja Schakala mogla bi kasnije biti proširena s još do 200 dodatnih vozila.

Ova odluka Njemačku stavlja među europske zemlje koje najagresivnije obnavljaju i moderniziraju svoje oružane snage u kontekstu rata u Ukrajini i rastućih globalnih napetosti. Njemačka, koja je dugo bila kritizirana zbog niskih vojnih ulaganja, sada jasno signalizira namjeru da podigne obrambene kapacitete na razinu koja odgovara njenoj gospodarskoj i političkoj težini u Europi.