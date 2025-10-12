Danas se zatvara dio Zagreba. ZET mijenja gotovo sve linije, pogledajte detalje

Danas će od 7.30 do 15 sati, zbog održavanja "33. Zagrebačkog maratona", sve tramvajske linije, osim linija 9 i 15, voziti izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće biti u prometu sve do završetka maratona.

Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Kako bi našim korisnicima omogućili što kvalitetniju uslugu prijevoza, a zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa, javlja ZET. Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14.30 sati, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8.15 do 14.30 sati, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14.30 sati. Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom: Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec. Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca. Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac. Linija će koristiti sva usputna autobusna stajališta.

Za vrijeme ove posebne regulacije prometa, između Dubrave i Dupca prometovat će tramvaji, a okretat će se u spremištu Dubrava. Autobusni promet Linija 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) neće prometovati od 8.30 do 10.30 sati. Autobusne linije 139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva) će od 8.30 do 14.30 sati prometovati s Jelenovca i Vinograda skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice, gdje će se okretati te će na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) biti omogućen izlazak i ulazak putnika.

