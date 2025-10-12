Danas se zatvara dio Zagreba. ZET mijenja gotovo sve linije, pogledajte detalje

Danas će od 7.30 do 15 sati, zbog održavanja "33. Zagrebačkog maratona", sve tramvajske linije, osim linija 9 i 15, voziti izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće biti u prometu sve do završetka maratona.
Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće
Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj
Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot
Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma
Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj
Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova
Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe
Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj
Kako bi našim korisnicima omogućili što kvalitetniju uslugu prijevoza, a zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa, javlja ZET.
Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14.30 sati, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8.15 do 14.30 sati, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14.30 sati.
Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom: Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec.
Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca. Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac. Linija će koristiti sva usputna autobusna stajališta.
Za vrijeme ove posebne regulacije prometa, između Dubrave i Dupca prometovat će tramvaji, a okretat će se u spremištu Dubrava. Autobusni promet Linija 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) neće prometovati od 8.30 do 10.30 sati.
Autobusne linije 139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva) će od 8.30 do 14.30 sati prometovati s Jelenovca i Vinograda skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice, gdje će se okretati te će na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) biti omogućen izlazak i ulazak putnika.
Linija 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir) prometovat će od 8.30 do 14.30 sati skraćeno na relaciji Črnomerec - Malešnica - Jankomir. Autobusi će s terminala Črnomerec polaziti sa stajališta na Ilici, uz tramvajski terminal. Umjesto stajališta Prilaz baruna Filipovića, autobus će koristiti stajalište Selska na Selskoj cesti, u smjeru Črnomerca. Linija 148 (Reljkovićeva - Hercegovačka - Bosanska - Reljkovićeva) neće prometovati od 8.30 do 14.30 sati.
Autobusna linija 201 (Kaptol - Kvaternikov trg) od 8.30 do 10 sati prometovat će od kružnog toka Bijenička/Grškovićeva redovnom trasom do kružnog raskrižja Srebrnjak/Petrova.
Od 10 do 14.30 sati linija će prometovati od Kaptola do kružnog raskrižja Srebrnjak/Petrova. Polasci sa stajališta Srebrnjak 10 bit će ostvarivani pet minuta kasnije u odnosu na polaske s Kvaternikova trga. Linije 202 (Kvaternikov trg - Kozjak) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) od 8.30 do 14.30 sati prometovat će skraćeno do rotora Petrova/Srebrnjak. U smjeru Kozjaka autobusi će polaziti sa stajališta Petrova, a u smjeru Rima autobusi će polaziti sa stajališta Srebrnjak 10.
Autobusi će polaziti pet minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka s Kvaternikova trga. Autobusne linije 203 (Svetice - Vinec - Krematorij - Kaptol) i 226 (Kaptol - Remete - Svetice) će od 8.30 do 10.40 sati prometovati skraćeno djelomično izmijenjenim trasama. Od 8.30 do 10 sati linije neće prometovati do Kaptola i Svetica nego skraćenom trasom od kružnog raskrižja Bijenička/Grškovićeva - dalje redovnom trasom do Bukovačke ceste - (desno) Petrova ulica - (lijevo) Čikoševa ulica - (lijevo) Ulica Klementa Crnčića - Bukovačka 11 (taxi stajalište). Od 10 do 10.40 sati, linije 203 i 226 će prometovati na trasom: Kaptol - redovnom trasom do Bukovačke ceste - (desno) Petrova ulica - (lijevo) Čikoševa ulica - (lijevo) Ulica Klementa Crnčića - Bukovačka 11 (taxi stajalište).
Autobusi će s privremenih polaznih stajališta na Bukovačkoj i Bijeničkoj cesti polaziti odmah po dolasku, bez zadržavanja. Linija 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg) prometovat će od Horvatovca do rotora Petrova/Srebrnjak. U smjeru Kozjaka autobusi će polaziti sa stajališta Petrova i to pet minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka s Kvaternikova trga Linije 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko Dolje) i 228 (Borongaj - Rebro - Borongaj), će od 8.30 do 10.40 sati prometovati skraćeno u smjeru Svetica, djelomično izmijenjenom trasom: - u smjeru Svetica i Borongaja redovnom trasom do raskrižja Petrova/Čikoševa - Čikoševa - Crnčićeva . Bukovačka 11 (taxi stajalište) - u smjeru Rebra i Gračanskog dolja prometovat će redovnom trasom s privremenog stajališta Bukovačka 11 (taxi stajalište), a polaske će ostvarivati odmah po dolasku, bez zadržavanja.
Električna minivozila "Fulir" neće prometovati od 8 do 15 sati.