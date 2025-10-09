Žele biti najjača vojska Europe, a Rusi ih šišaju u ovome: Ovo je najveća slabost Bundeswehra

Njemačka vojska mora brzo nadoknaditi zaostatak u obrani tzv. elektromagnetskog prostora

Jedna od ključnih kompetencija u suvremenom ratovanju sposobnost je otkrivanja i odbacivanja neprijateljskih trupa, zrakoplova, raketa ili dronova već u ranoj fazi. Istraživanja njemačkih medija pokazuju da Bundeswehr, unatoč najavama i ambicijama, zaostaje u tim kritičnim sposobnostima. Njemački kancelar Friedrich Merz još je u svibnju, ubrzo nakon stupanja na vlast, najavio da Bundeswehr 'treba postati najjača konvencionalna vojska u Europi'. Na tom tragu je tamošnji ministar obrane Boris Pistorius prije dvije godine poručio da Njemačka mora 'biti spremna za rat'. Međutim snaga vojske danas ne ovisi samo o broju vojnika, tenkova ili borbenih zrakoplova – jednako je važna sposobnost detekcije i ratovanja u elektromagnetskom polju, posebno sada, kada u ratovima dominiraju dronovi.

Rusija je to odavno prepoznala Njemački javni servisi WDR i NDR te list Süddeutsche Zeitung (SZ) imaju pristup povjerljivoj analizi Bundeswehra o značenju elektromagnetskog ratovanja iz proljeća 2024. godine, piše Tagesschau. 'Počevši od 2008. godine, ruske oružane snage značajno su povećale i dodatno razvile svoje sposobnosti elektroničkog ratovanja', navodi se u dokumentu. Ruska vojska je 'uspostavila ukupno pet brigada, a svaka ima četiri bojne i satniju' te su dodijeljene ruskim vojnim okruzima, tvrdi se. Svaka bojna pripojena je nekoj vojnoj skupini, a satnija za elektromagnetsko ratovanje integrirana je u zračne snage 'u svakoj brigadi i diviziji'. Ruske oružane snage stoga imaju 'sposobnost vođenja elektromagnetskog ratovanja u svim (...) područjima djelovanja na razini svake veće jedinice', nastavlja se u analizi, zbog čega su sposobne provoditi 'svaki pokret i svaku operaciju'.

Bundeswehr zaostaje Međutim ovo ključno područje ostaje i dalje jedna od najvećih slabosti Bundeswehra, čak i tri godine nakon proglašene 'prekretnice' u naoružavanju (njem. Zeitenwende). U Bundeswehru su za ovo područje odgovorne Snage za elektroničko ratovanje (EloKa), a one u javnoj raspravi dobivaju malo pažnje. Kako kaže nekoliko sugovornika iz Bundeswehra, trupe su, kada je u pitanju borba u elektromagnetskom polju, sve samo ne dobro opremljene i u pogledu ljudstva i opreme. Nakon završetka Hladnog rata broj stručnjaka u tim jedinicama je smanjen, a nije došlo ni do značajne tehnološke modernizacije. Sustavi koji se danas koriste datiraju iz 1990-ih, smatraju kritičari. Potrebna integracija stručnjaka za elektroničko ratovanje u vojsku Bundeswehr trenutno ima gotovo 3000 pripadnika tih postrojbi: četiri bojne za elektroničko ratovanje, a svaka ima otprilike 650 pripadnika, uz dodatno specijalizirano osoblje u drugim područjima snaga.

Rat u Ukrajini pokazuje da ovaj pristup planiranju osoblja očito nije adekvatan s obzirom na nove događaje i prijeteću situaciju. Ukrajinski vojni dužnosnici navodno su već savjetovali predstavnicima Bundeswehra da Njemačka treba višestruko povećati broj pripadnika postrojbi za elektroničko ratovanje. Još jedan možebitni problem je to što oni nisu izravno integrirani u vojsku ili mornaricu, već zbog nedostatka osoblja izvještavaju Zapovjedništvo za kibernetički i informacijski prostor (KdoCIR), utemeljeno 2017. godine. Rusija je, primjerice, čvrsto integrirala jedinice za elektroničko ratovanje u svoje oružane snage, a značajno je uložila u ovu vojnu disciplinu te stekla značajno iskustvo u ratu protiv Ukrajine. A te sposobnosti ruskih oružanih snaga ne osjeća samo Ukrajina, već sve više i NATO masovnim ometanjem GPS-a u regiji Baltičkog mora. Vrijeme curi 'Troma birokracija usporava inovacije u Bundeswehru', kaže stručnjakinja za sigurnosnu politiku Agnieszka Brugger iz stranke Zelenih. Svi govore o borbenoj sposobnosti, kaže ona te napominje: 'Jedan od najhitnijih problema se zanemaruje, a to je elektroničko ratovanje.'

