VIDEO Erdogan želi da se Meloni ostavi cigareta, Macron: To je nemoguće

Na marginala mirovnog samita o Gazi u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku snimljen je razgovor turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, talijanske premijerke Giorgije Meloni i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Tema je bila nezdrava navika talijanske premijerke
'Izgledaš sjajno. Ali moram te natjerati da prestaneš pušiti', rekao je Erdoğan Meloni, prema snimci koju su objavile talijanske dnevne novine Il Foglio i drugi mediji, prenosi Politico.
'To je nemoguće', dobacio je Macron koji je stajao pored njih.
'Znam, znam', rekla je Meloni, dodajući da bi je prestanak pušenja mogao učiniti manje društvenom. 'Ne želim nikoga ubiti.'
U knjizi temeljenoj na nizu intervjua, Meloni je priznala da je ponovno počela pušiti nakon što se na 13 godina ostavila cigareta. No, također je priznala da joj je pušenje pomoglo da se poveže s drugim političarima, uključujući tuniškog predsjednika Kaisa Saieda.