Odgođeno glasanje o sudjelovanju Izraela na Eurosongu

Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je kako su je na otkazivanje virtualnog sastanka, na kojem se o toj temi trebalo glasati, potaknula "nedavna zbivanja na Bliskom istoku".

Dodaje se da će se pitanje izraelskog sudjelovanja raspraviti na sastanku uživo u prosincu, no nije precizirano hoće li se tada i glasati.