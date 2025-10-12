Od danas više nema kontrole putovnica za ulaz u Schengen: Evo kako će to funkcionirati

Od 12. listopada Europska unija uvodi novi Sustav ulaska/izlaska (EES) za sve putnike izvan EU-a koji dolaze u zemlje šengenskog prostora. Riječ je o automatiziranom biometrijskom sustavu koji će zamijeniti dosadašnje ručne kontrole putovnica i primjenjivat će se u 29 zemalja Schengena, a EU planira da on bude potpuno operativan do 10. travnja sljedeće godine
EES je digitalni sustav za praćenje ulazaka i izlazaka putnika koji nisu državljani EU-a. To uključuje građane zemalja koje nisu članice Unije, ali i onih kojima za kratkotrajni boravak do 90 dana nije potrebna viza, poput državljana SAD-a, Kanade, Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih.
Izuzeci su, među ostalima:
- državljani Irske i Cipra
- nositelji vatikanskih putovnica
- osobe s boravišnim dozvolama u zemljama EU-a
- putnici s dugotrajnim vizama za Andoru, Monako i San Marino
- osobe uključene u lokalni pogranični promet i posade međunarodnih vlakova.
Kako će sustav funkcionirati?
Putnici izvan EU-a pri dolasku u neku od šengenskih zemalja bit će upućeni na automatski kiosk ili šalter za registraciju. Tamo će se bilježiti podaci iz putovnice (ime, prezime, državljanstvo) te biometrijski podaci – fotografija i otisci prstiju. Djeca mlađa od 12 godina bit će izuzeta od davanja otisaka, piše Al Jazeera.
EES će prvi put zabilježiti ulazak osobe u Schengen, a pri sljedećim putovanjima taj će sustav usporediti podatke s postojećima. Ako nema problema, putniku se automatski odobrava ulazak. Podaci će se čuvati tri godine, odnosno pet godina ako netko prekorači dopušteni boravak.
Sustavom upravlja europska agencija eu-LISA, a Frontex će nadgledati provedbu i razviti mobilnu aplikaciju EES, kojom će putnici moći unaprijed registrirati svoje podatke. Kako je za Al Jazeeru rekao glasnogovornik Frontexa Chris Borowski, ona bi trebala 'putnicima uštedjeti vrijeme i smanjiti gužve na granicama'.
Pet zemalja već je izrazilo interes za testiranje aplikacije. To su Švedska, Portugal, Italija, Mađarska i Grčka, a Francuska, Njemačka i Nizozemska planiraju pokrenuti pilot-programe 2026. godine.
Zašto EU uvodi EES?
Cilj novog sustava, navodi Europsko vijeće, jest 'poboljšati učinkovitost i sigurnost kontrola na vanjskim granicama EU-a'. On bi trebao pomoći u sprječavanju zloupotrebe viza, smanjenju ilegalnih migracija i prijevara s lažnim identitetom.
'Snažna zaštita naših vanjskih granica ključna je za Europsku uniju', rekao je Kaare Dybvad Bek, danski ministar za imigraciju i integraciju. 'Novi sustav pomoći će nam da državljani trećih zemalja poštuju pravila te će učiniti naše granice sigurnijima i učinkovitijima.'
Prema Bramu Frouwsu iz Centra za mješovite migracije u Ženevi, on će omogućiti Uniji da prepozna putnike koji 'legalno ulaze, ali ostaju dulje od dopuštenog'. Takvi će putnici automatski biti označeni u sustavu i mogli bi se suočiti sa zabranom ponovnog ulaska.
Što s tražiteljima azila?
Za sada EES ne obuhvaća tražitelje azila jer se njihovi biometrijski podaci bilježe u posebnom sustavu Eurodac. No Frouws upozorava da bi u budućnosti moglo doći do preklapanja. 'Odbijanje davanja biometrijskih podataka u EES moglo bi postati razlog za odbijanje ulaska', upozorio je.
Prema Dablinskoj uredbi, zemlja u koju tražitelj azila prvi put uđe odgovorna je za obradu zahtjeva, no mnogi izbjeglice pokušavaju doći u države u kojima imaju obitelj, što bi novi sustav mogao otežati.
Hoće li EES ugroziti privatnost putnika?
Kao i svaki biometrijski sustav, EES otvara pitanje zaštite osobnih podataka. 'Postoji rizik od prekomjerne upotrebe ili zloupotrebe podataka', rekao je Frouws, upozorivši na mogućnost povezivanja EES-a s kamerama za prepoznavanje lica u budućnosti.
EU tvrdi da će se svi podaci obrađivati 'u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti', prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), a pristup će mu imati samo granične, vizne i sigurnosne službe, Europol te prijevoznici. U posebnim okolnostima određeni podaci mogu se dijeliti s međunarodnim organizacijama ili državama izvan EU-a.
Što slijedi: ETIAS od 2026.
Kada EES zaživi, EU će 2026. godine pokrenuti i Europski sustav za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS), namijenjen građanima zemalja izuzetima od viza za kratkotrajni boravak. Među njima su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Izrael, Japan, Kanada, Gruzija, Albanija, Moldavija i Ukrajina.
Putnici će za ETIAS morati ispuniti online prijavu i platiti 20 eura, a mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i članovi obitelji građana EU-a, bit će izuzeti od plaćanja. Autorizacija će vrijediti tri godine ili do isteka putovnice, no ne jamči automatski ulazak – graničari će i dalje imati zadnju riječ.