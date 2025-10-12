Od danas više nema kontrole putovnica za ulaz u Schengen: Evo kako će to funkcionirati

EES je digitalni sustav za praćenje ulazaka i izlazaka putnika koji nisu državljani EU-a. To uključuje građane zemalja koje nisu članice Unije, ali i onih kojima za kratkotrajni boravak do 90 dana nije potrebna viza, poput državljana SAD-a, Kanade, Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih.

Izuzeci su, među ostalima:

državljani Irske i Cipra

nositelji vatikanskih putovnica

osobe s boravišnim dozvolama u zemljama EU-a

putnici s dugotrajnim vizama za Andoru, Monako i San Marino

osobe uključene u lokalni pogranični promet i posade međunarodnih vlakova.

Kako će sustav funkcionirati?

Putnici izvan EU-a pri dolasku u neku od šengenskih zemalja bit će upućeni na automatski kiosk ili šalter za registraciju. Tamo će se bilježiti podaci iz putovnice (ime, prezime, državljanstvo) te biometrijski podaci – fotografija i otisci prstiju. Djeca mlađa od 12 godina bit će izuzeta od davanja otisaka, piše Al Jazeera.

EES će prvi put zabilježiti ulazak osobe u Schengen, a pri sljedećim putovanjima taj će sustav usporediti podatke s postojećima. Ako nema problema, putniku se automatski odobrava ulazak. Podaci će se čuvati tri godine, odnosno pet godina ako netko prekorači dopušteni boravak.

Sustavom upravlja europska agencija eu-LISA, a Frontex će nadgledati provedbu i razviti mobilnu aplikaciju EES, kojom će putnici moći unaprijed registrirati svoje podatke. Kako je za Al Jazeeru rekao glasnogovornik Frontexa Chris Borowski, ona bi trebala 'putnicima uštedjeti vrijeme i smanjiti gužve na granicama'.

Pet zemalja već je izrazilo interes za testiranje aplikacije. To su Švedska, Portugal, Italija, Mađarska i Grčka, a Francuska, Njemačka i Nizozemska planiraju pokrenuti pilot-programe 2026. godine.