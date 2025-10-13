Što će biti s Hamasom nakon primirja: Ovo je njihov vrhunac, a očekuje se da će biti i kraj

Pitanje je hoće li se uspjeti s drugom fazom , odnosno da se Hamas razoruža i da se instalira prijelazna uprava u Gazi kako bi se postupno Palestincima vratio suverenitet u tom malom laboratoriju zvanom Gaza, da bi se došlo do pravednog rješenja, a to je da imamo pored izraelske države i državu za Palestince , u kojem god to obliku bilo, kaže Kovač i naglašava da primirje visi o tankoj niti .

Rat je privremeno zaustavljen, koliko će trajati primirje, to ćemo vidjeti, no to je uspjeh neobične business-diplomacije američkog predsjednika Donalda Trumpa , komentirao je Miro Kovač , bivši ministar vanjskih poslova, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Večeras je u Šarm-el Šeiku potpisan sporazum o kraju rata u toj enklavi. Dokument je potpisan tijekom sastanka na vrhu 20-ak svjetskih čelnika. Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi, Egipat, Katar i Turska potpisale su s američkim predsjednikom taj dokument.

'Vidjet ćemo koliko je taj dokument uspješan u onom trenutku kada će se od Hamasa tražiti da položi oružje, to će biti svojevrstan test', smatra prof. dr. sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar s Veleučilišta Velika Gorica.

Što će biti s Hamasom?

'Ovo je u jednu ruku njihov vrhunac. Priznao ih je američki predsjednik, a s druge strane od njih se očekuje da to ujedno bude i njihov kraj', smatra politički analitičar Denis Avdagić.

Svjedočimo burnoj povijesti organizacija koje su vezane uz Palestince. Jedna od tih organizacija je Hamas, ona može biti sutra transformirana u nešto novo i to ne bi bilo ništa neobično, kaže.

'S obzirom na stanje u Gazi, Hamas nije imao apsolutno nikakve druge alternative nego pristati na ovo na što je pristao. Činjenica je da oni na taj način ne bi pristali samom Izraelu. Morao je postojati netko, a taj netko, znalo se od početka, je američki predsjednik Joe Biden u prošloj administraciji, odnosno trenutačni predsjednik SAD-a Donald Trump. Bez obzira na njihove velike razlike, bez obzira na to što je jedan demokrat, drugi je republikanac, rekao je Avdagić i naglasio da je sukob duže trajao za vrijeme Bidenove administracije, nego za vrijeme Trumpove.

Hamas se može lako transformirati u neki novi subjekt

Nije sklopljen mir između Izraela i Hamasa. Sklopljen je prekid vatre, a to je velika razlika, naglasio je vojni analitičar Ogorec.

'Kad govorimo o miru, na njega će se još jako, jako dugo čekati. Međutim i ovo je izuzetno dobar korak. Prekid vatre je jedna od vrlo bitnih stvari, dodao je i podsjetio da je cijeli Bliski Istok povijesno bremenit s netrpeljivošću, nasiljem i mržnjom. Trebat će mnogo vremena da tamo stvarno zaživi mir u pravom smislu te riječi', kaže.

Hamas je teroristička organizacija, no Hamas je prije svega ideja i vrlo lako se ta ideja može ponovo transformirati u neki novi subjekt, upozorio je Ogorec.