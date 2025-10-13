druga faza

Što će biti s Hamasom nakon primirja: Ovo je njihov vrhunac, a očekuje se da će biti i kraj

I.V.

13.10.2025 u 23:17

Otvoreno o primirju između Izraela i Hamasa
Otvoreno o primirju između Izraela i Hamasa Izvor: Screenshot / Autor: HRT/HTV
Bionic
Reading

Sporazum o prekidu vatre Izraela i Hamasa dosad je najveći korak prema završetku dvogodišnjeg rata. Hoće li napokon Izrael i Hamas postići trajno primirje?

Rat je privremeno zaustavljen, koliko će trajati primirje, to ćemo vidjeti, no to je uspjeh neobične business-diplomacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Pitanje je hoće li se uspjeti s drugom fazom, odnosno da se Hamas razoruža i da se instalira prijelazna uprava u Gazi kako bi se postupno Palestincima vratio suverenitet u tom malom laboratoriju zvanom Gaza, da bi se došlo do pravednog rješenja, a to je da imamo pored izraelske države i državu za Palestince, u kojem god to obliku bilo, kaže Kovač i naglašava da primirje visi o tankoj niti.

Večeras je u Šarm-el Šeiku potpisan sporazum o kraju rata u toj enklavi. Dokument je potpisan tijekom sastanka na vrhu 20-ak svjetskih čelnika. Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi, Egipat, Katar i Turska potpisale su s američkim predsjednikom taj dokument.

'Vidjet ćemo koliko je taj dokument uspješan u onom trenutku kada će se od Hamasa tražiti da položi oružje, to će biti svojevrstan test', smatra prof. dr. sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar s Veleučilišta Velika Gorica.

Što će biti s Hamasom?

'Ovo je u jednu ruku njihov vrhunac. Priznao ih je američki predsjednik, a s druge strane od njih se očekuje da to ujedno bude i njihov kraj', smatra politički analitičar Denis Avdagić.

Svjedočimo burnoj povijesti organizacija koje su vezane uz Palestince. Jedna od tih organizacija je Hamas, ona može biti sutra transformirana u nešto novo i to ne bi bilo ništa neobično, kaže.

'S obzirom na stanje u Gazi, Hamas nije imao apsolutno nikakve druge alternative nego pristati na ovo na što je pristao. Činjenica je da oni na taj način ne bi pristali samom Izraelu. Morao je postojati netko, a taj netko, znalo se od početka, je američki predsjednik Joe Biden u prošloj administraciji, odnosno trenutačni predsjednik SAD-a Donald Trump. Bez obzira na njihove velike razlike, bez obzira na to što je jedan demokrat, drugi je republikanac, rekao je Avdagić i naglasio da je sukob duže trajao za vrijeme Bidenove administracije, nego za vrijeme Trumpove.

Hamas se može lako transformirati u neki novi subjekt

Nije sklopljen mir između Izraela i Hamasa. Sklopljen je prekid vatre, a to je velika razlika, naglasio je vojni analitičar Ogorec.

'Kad govorimo o miru, na njega će se još jako, jako dugo čekati. Međutim i ovo je izuzetno dobar korak. Prekid vatre je jedna od vrlo bitnih stvari, dodao je i podsjetio da je cijeli Bliski Istok povijesno bremenit s netrpeljivošću, nasiljem i mržnjom. Trebat će mnogo vremena da tamo stvarno zaživi mir u pravom smislu te riječi', kaže.

Hamas je teroristička organizacija, no Hamas je prije svega ideja i vrlo lako se ta ideja može ponovo transformirati u neki novi subjekt, upozorio je Ogorec.

samit u egiptu

samit u egiptu

Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo će spriječiti Treći svjetski rat

  • 20:22

    Trump napušta Egipat i vraća se u Washington Donald Trump ukrcao se u Air Force One i vraća se u Washington DC nakon burna 24 sata. Američki predsjednik napušta Egipat nakon što je potpisao mirovni plan za Gazu u pratnji čelnika iz cijelog svijeta. Jutros je u izraelskom Knesetu održao govor, nekoliko sati nakon što je Hamas oslobodio 20 preostalih živih talaca kako je dogovoreno prema sporazumu.

  • 18:40

    Potpisan mirovni sporazum za Gazu Donald Trump prvi potpisuje mirovni plan za Gazu. Plan su potom potpisali egipatski vođa Abdel Fatah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. 'Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati', rekao je Trump dok je potpisivao dokument. 'Ovo je nevjerojatan dan za svijet', dodao je. Kaže da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku. Kako javlja Sky News, Trump se uoči potpisivanja mirovnog sporazuma pojedinačno obratio čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. 'On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene', rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: 'Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao'.  Trump je pozdravio 'vrlo važnu ulogu' koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini 'sposoban donijeti mir u našu regiju'.

  • 16:59

    Trump i ostali svjetski čelnici stigli u Egipat Američki predsjednik Donald Trump sletio je u poznato egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.  Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.  Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.  Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.  Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 
