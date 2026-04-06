POKUŠAJ UBOJSTVA U S. BRODU

Dvojica se posvađala na parkingu benzinske postaje: Jedan potegao nož i napao

M.Č.

06.04.2026 u 16:33

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic
Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva

Incident se dogodio u subotu, 4. travnja, u predvečernjim satima na parkiralištu benzinske postaje na području djelovanja policijske postaje. Prema dosad utvrđenim informacijama, nakon verbalnog sukoba osumnjičeni je hladnim oružjem, odnosno nožem, napao 57-godišnjaka i nanio mu teške ozljede.

Ozljeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policija je ubrzo nakon događaja uhitila osumnjičenog 61-godišnjaka. Alkotestiranjem je utvrđeno da je u trenutku uhićenja imao 1,16 promila alkohola u organizmu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u pokušaj ubojstva predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

