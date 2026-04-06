Dvojica se posvađala na parkingu benzinske postaje: Jedan potegao nož i napao

Incident se dogodio u subotu, 4. travnja, u predvečernjim satima na parkiralištu benzinske postaje na području djelovanja policijske postaje. Prema dosad utvrđenim informacijama, nakon verbalnog sukoba osumnjičeni je hladnim oružjem, odnosno nožem, napao 57-godišnjaka i nanio mu teške ozljede.

Ozljeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policija je ubrzo nakon događaja uhitila osumnjičenog 61-godišnjaka. Alkotestiranjem je utvrđeno da je u trenutku uhićenja imao 1,16 promila alkohola u organizmu.