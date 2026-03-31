Policija identificirala napadače na hrvatskog konzula u Banjoj Luci

Pripadnici policije iz Banja Luke identificirali su u utorak tri osobe koje su u noći na nedjelju u središtu Banja Luke napali hrvatskoga konzula i njegova brata

Prema policijskome priopćenju, istragom je utvrđeno da su u fizičkom sukobu sudjelovale tri osobe iz Banje Luke, te dvojica državljana Republike Hrvatske. Pritom policija ne navodi da je jedan od njih konzul Republike Hrvatske u Banja Luci.

Nakon okončanog postupka protiv sudionika će biti pokrenut prekršajni postupak zbog tuče i fizičkog napada, te vrijeđanja, pojasnili su iz policije. O tome su iz policijske agencije izvijestili Osnovni sud u Banja Luci. Napad na hrvatskoga konzula prvoga reda, čije se ime ne navodi, i njegova brata, prijavljen je banjolučkoj policiji nedugo nakon incidenta. Oni su pritom zadobili ozljede. Prema izjavama oštećenih, napad je bio praćen i uvredama na nacionalnoj osnovi. Oglasio se i Zoran Piličić Zoran Piličić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banjoj Luci, oglasio se sinoć te je za Dnevnik RTV HB rekao da se dogodio nemili čin koji su svi dužni osuditi. 'U središtu Banje Luke dogodio se čin kada su hrvatski konzul, akreditirani diplomat u generalnom konzulatu, i njegov brat fizički napadnuti, tučeni i, da tako kažem, natjerivani gotovo pola sata po ulicama Banje Luke. Kad su ih dostigli, opet su ih tukli', rekao je Piličić.

On kaže da su im upućivali uvredljive riječi i nazivali ih ustašama. Dodaje da su konzul i njegov brat dobro i da nije bilo težih fizičkih ozljeda te da su u pitanju ozljede poput hematoma, modrica i ogrebotina. 'Možete misliti koji je šok kad vas gotovo desetak mladih ljudi napadne. Strah hoće li netko izvući nož, odvijač ili nešto slično, strah je što će se sve dogoditi u tome', istaknuo je Piličić, dodajući da su o svemu tome institucije obaviještene. Prema njegovim riječima, intervenirala je policija i ona, kako kaže, poduzima sve svoje radnje. Piličić očekuje pronalazak počinitelja i da sve institucije u BiH i Republici Srpskoj procesuiraju počinitelje ovog napada, navodi Bljesak.info. Reagiralo je Veleposlanstvo, ali i niz političara Kako smo pisali ranije u utorak, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini uputilo je prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH nakon teškog incidenta u Banjoj Luci. Prema noti, žrtva napada je konzul prvog razreda, a tom prilikom fizički je napadnut i njegov brat. U noti upućenoj nadležnom ministarstvu, Veleposlanstvo 'najoštrije osuđuje čin fizičkog nasilja' počinjen nad hrvatskim diplomatom i njegovim bratom. Hrvatsko veleposlanstvo od institucija u Bosni i Hercegovini izričito zahtijeva 'žurno provođenje temeljite istrage, identifikaciju i primjereno kažnjavanje počinitelja'. Također, u diplomatskoj noti traži se i 'jasna osuda ovog kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom'.