Dva jača potresa pogodila grčki otok, turisti hitno evakuirani

Potresi magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježeni su na području Gavdosa. Prema revidiranim podacima Geodinamičkog instituta, prvi potres dogodio se u 12:31 sati, a epicentar mu je bio pet kilometara istočno od Gavdosa.

Žarište potresa nalazilo se na dubini od 13,4 kilometra. Nekoliko minuta kasnije otok je ponovno zatresao drugi potres magnitude 5,3. Epicentar drugog potresa bio je sedam kilometara sjeveroistočno od Gavdosa, a žarište na dubini od 13,8 kilometara, također prema podacima Geodinamičkog instituta, piše Newsit.