NEMA OZLIJEĐENIH

Dva jača potresa pogodila grčki otok, turisti hitno evakuirani

L. Š.

20.06.2026 u 15:56

Potres u Grčkoj
Potres u Grčkoj Izvor: Licencirane fotografije / Autor: EMSC
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Dva potresa pogodila su u subotu grčki otok Gavdos u razmaku od samo šest minuta. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti

Potresi magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježeni su na području Gavdosa. Prema revidiranim podacima Geodinamičkog instituta, prvi potres dogodio se u 12:31 sati, a epicentar mu je bio pet kilometara istočno od Gavdosa.

Žarište potresa nalazilo se na dubini od 13,4 kilometra. Nekoliko minuta kasnije otok je ponovno zatresao drugi potres magnitude 5,3. Epicentar drugog potresa bio je sedam kilometara sjeveroistočno od Gavdosa, a žarište na dubini od 13,8 kilometara, također prema podacima Geodinamičkog instituta, piše Newsit.

Potresi su se osjetili u više dijelova otoka i na Kreti, no zasad nema prijava o šteti. Athanasios Ganas, direktor istraživanja pri Geodinamičkom institutu, izjavio je za ERT News da su potresi takve jačine u području Gavdosa relativno uobičajeni te da stručnjaci detaljno prate situaciju.

Zbog snažnih podrhtavanja donesena je odluka o hitnoj evakuaciji turista iz klanca Samaria zbog straha od mogućih odrona, iako dosad nije zabilježen nijedan incident.

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