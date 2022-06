Dok se traži povratak protugradne obrane državni tajnik zna krivca za nedaće te poručuje: I prije je bilo tuče

Razmišlja li se o vraćanju protugradne obrane nakon oluja koje su se zaredale ili vladajući ostaju pri svom stavu, otkrili su za RTL u Ministarstvu poljoprivrede

"Ja to nisam u životu vidio. 20 do 30 centimetara leda na cestama. Bagerima morali počistit da bi se moglo prolaziti. Usjevi, vinogradi trajni nasadi. Procjene 60 do 100 posto štete", rekao je za RTL državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Zdravko Tušek.