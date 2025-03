Zemlja s više od 60 godina iskustva u mirovnim misijama planira poslati vojsku u Ukrajinu

Uz paket pomoći težak 100 milijuna eura , vlada je odobrila nacrt zakona koji dopušta raspoređivanje mirovnih snaga u inozemstvu bez potrebe da to bude misija koju bi odobrio UN. Irska je naime krajem veljače signalizirala spremnost da pošalje svoje trupe u Ukrajinu kao dio buduće mirovne misije, a koju bi organizirao EU.

Ukidanje 'trostruke brave'

Time je ukinula dosadašnji model 'trostruke brave', uspostavljen da bi se osigurala neutralnost zemlje i spriječilo sudjelovanje u sukobima bez mandata UN-a. Naime, da bi Irska poslala više od 12 vojnika u neku mirovnu misiju u inozemstvo, za to je trebalo dobiti odobrenje vlade i parlamenta te Vijeća sigurnosti UN-a. No s obzirom na to da je Vijeće sigurnosti paralizirano, jer u njemu Rusija ima pravo veta, a da se sve više govori o eventualnoj mirovnoj misiji u Ukrajini koju bi organizirao EU, irska vlada odlučila je preispitati model 'trostruke brave', odnosno uvesti model da o slanju vojnika u misije u inozemstvo odlučuju samo vlada i parlament.