Društvene mreže zapalio video Trumpovih simpatizera koji u jednoj državi traže prekid brojanja glasova, a u drugoj nastavak

Društvene mreže zapalio je usporedni video simpatizera Donalda Trumpa s dvaju prosvjeda u Michiganu i Arizoni, koji je objavio portal The Recount

Naime, u Detroitu u Michiganu, Trumpovi simpatizeri okupili su se ispred izbornog centra u znak prosvjeda, tražeći da se prestane prebrojavati glasove kako Biden, koji je u to doba već počeo stizati Trumpa, ne bi odnio pobjedu u toj državi. Tako su okupljeni uzvikivali 'Zaustavite brojanje' ('Stop the vote'). To nije imalo utjecaja na prebrojavanje, pa je Biden u toj državi odnio pobjedu.