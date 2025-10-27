Dramatično upozorenje: 'Belgija se pretvara u narko-državu, i otmicu možete naručiti putem Snapchata!

Trgovina drogom pretvara Belgiju u narko-državu, a vladavina prava je ugrožena, napisao je sudac iz Antwerpena u anonimnom pismu objavljenom u ponedjeljak, u kojem traži hitnu pomoć od savezne vlade.

'Ono što se danas događa u našem okrugu i šire više nije klasičan kriminalni problem. Suočavamo se s organiziranom prijetnjom koja potkopava naše institucije', napisao je istražni sudac u pismu objavljenom na službenoj internetskoj stranici belgijskog pravosudnog sustava. 'Opsežne, mafijaške strukture pustile su korijenje, stvarajući paralelnu moć koja izaziva ne samo policiju, već i pravosuđe. Posljedice su ozbiljne: razvijamo li se u narko-državu? Nikako, mislite? Pretjerano? Prema našem povjereniku za borbu protiv droga, ta je evolucija već u tijeku. Moje kolege i ja dijelimo tu zabrinutost', dodao je sudac.

Ogromna luka u Antwerpenu služi kao ulazna točka za ilegalne narkotike u Belgiju, i šire, u Europu. Bruxelles, glavni grad zemlje, pogođen je valom pucnjava povezanih s drogom, s više od 60 incidenata ove godine, od kojih se 20 dogodilo samo ovog ljeta, podsjeća Politico. Kao odgovor na krvoproliće, belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin izjavio je da želi rasporediti vojnike na ulice Bruxellesa. Ranije ove godine, belgijska vlada odobrila je spajanje šest policijskih zona Bruxellesa u jedinstvenu jedinicu, što bi trebalo stupiti na snagu početkom 2027., kako bi se učinkovitije suzbilo nasilje. U anonimnom pismu sudac dalje navodi da se narko-država odlikuje ilegalnim gospodarstvom, korupcijom i nasiljem — uvjetima koje Belgija, po njegovom mišljenju, već ispunjava. Sudac ističe da mreže za pranje novca podižu cijene nekretnina, korupcija prodire u državne institucije, a otmice se mogu naručiti putem Snapchata. Ovo su najopasnije države u Europi, evo gdje je Hrvatska

