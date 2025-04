Centar EU-a u rasulu: Pucnjave, gomilanje dugova i politička paraliza pokazuju da se Bruxelles raspada

Francuzi protiv Nizozemaca - pat pozicija

Za sada čak i najnovija ideja u pregovorima – sastavljanje manjinske vlade – izgleda dvojbeno, s obzirom na to da bi još uvijek trebala odobrenje parlamentarne većine za početak rada, kao i za svaku pojedinu odluku koju donese nakon toga.

Iako to ne bi bila idealna postavka za rješavanje izazova Bruxellesa, 'manjinska bi vlada ipak bila bolje rješenje nego nikakva vlada', rekao je De Beukelaer.

Evo kako je uopće došlo do krize vlasti u Bruxellesu. Dok su ljudi koji govore nizozemski brojniji od Valonaca, koji govore francuski u zemlji kao cjelini, u Bruxellesu je obrnuto. Dakle, kako bi se zajamčila zastupljenost nizozemskog govornog područja, vlada u Bruxellesu u većini mora imati obje jezične skupine. Sa svake strane, skup stranaka mora se dogovoriti o suradnji ​​prije nego što se sklopi koalicijski dogovor predstavnika francuskog i nizozemskog govornog područja.

Nakon izbora u lipnju dogovor na strani francuskog govornog područja bio je vrlo brzo obavljen. Stranka desnog centra MR postala je najveća stranka francuskog govornog područja u Bruxellesu i brzo je sklopila dogovor sa Socijalističkom strankom i Les Engagésom.

S druge strane jezične podjele, flamanski Zeleni osvojili su glasove nizozemskog govornog područja i u studenom su sklopili sporazum sa socijalističkim Vooruitom, liberalnim Open VLD-om i flamanskim nacionalistima N-VA, strankom novog belgijskog premijera Barta De Wevera.

No došlo je do problema kada je trebalo sklopiti veliki koalicijski sporazum. Socijalisti s francuskog govornog područja odbili su vladati s flamanskim nacionalistima. Liberali Open VLD-a zauzvrat su odbili vladati bez flamanskih nacionalista.

Političari s francuskog govornog područja 'zavaravaju' se ako misle da mogu riješiti probleme Bruxellesa bez suradnje s flamanskim nacionalistima na čelu belgijske vlade, rekao je glavni pregovarač Open VLD-a, Frédéric De Gucht.

Ahmed Laaouej, briselski predsjednik Socijalističke partije, nije odgovorio na novinarski upit. U videu na Instagramu, objavljenom prošlog tjedna, nazvao je flamanske nacionaliste 'separatističkom, antibriselskom... strankom' i rekao da bi, ako bi bili uključeni u gradsku vlast u Bruxellesu, pokazali 'prezir prema regiji Bruxelles i njenim interesima'.

Za sada nitko ne posustaje - ni francuski socijalisti, ni flamanski nacionalisti koje podržava Open VLD.

Nuklearna opcija

Dok je Belgija podijeljena na tri regije, sam Bruxelles podijeljen je na 19 općina, a svaka ima svog načelnika. Oni upravljaju sa šest policijskih uprava u regiji. Zbog toga što rastu kriminal i nasilje belgijska vlada rekla je da želi spojiti ove odvojene snage u jedan entitet. Nije iznenađujuće to da su briselski političari takvu ideju dočekali na nož. Oni tvrde da pravi problem s policijom nije to što su snage disperzirane na šest uprava, već da je to nedostatak nacionalnog financiranja te smatraju da bi spajanje uprava moglo dovesti do toga da se policija još više udalji od građana Bruxellesa.

Koliko je gorka jezična podjela, pokazuje i primjer Françoisa De Smeta iz stranke DéFI (op.a. stranka francuskog govornog područja) koji krivi novu nacionalnu vladu za nametanje flamansko-nacionalističkog projekta spajanja policijskih uprava protiv volje Bruxellesa.

Flamanske stranke kažu da to jednostavno ima smisla. Kao i za odluku da se svi policijski pozivi šalju kroz zajednički dispečerski sustav, 'ne morate biti flamanski nacionalist da znate da je to bolji sustav', rekao je De Gucht iz Open VLD-a.