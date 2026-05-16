[VIDEO] Pogledajte kako je avion Croatia Airlinesa izašao s piste i udario u oznake i svjetla

Zrakoplov Croatia Airlinesa (CA) na liniji Split-Frankfurt, s oko 130 putnika, u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, a putnici i članovi posade odmah s iskrcani te nitko nije ozlijeđen, izvijestili su iz splitske zračne luke. Kako je došlo do nesreće pokazat će istraga, a sada je dostupna i snimka incidenta na X profilu Breaking Aviation News and Video

"Zrakoplov je tijekom zaleta, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze (USS), ali nitko od putnika nije ozlijeđen" rekao je Hini Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika. Svi putnici sigurno iskrcani U zrakoplovu su se, kako je rekao, nalazila 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a.

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 16, 2026

Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koje su obaviještene o tom slučaju, rekao je Melvan. Nacionalna zrakoplovna kompanija priopćila je da je riječ o zrakoplovu Airbus A220-300, koji je u subotu trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split – Frankfurt, ali je prekinuo polijetanje u Zračnoj luci Split. "Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen", naveli su. U zrakoplovu se po njihovim podacima nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Posada je postupala po proceduri Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.

Airbus CA u ZL Split

"Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima. Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka", kažu u toj kompaniji. Dodaju da je riječ o zrakoplovu Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split - Frankfurt.