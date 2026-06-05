Zašto mali zrakoplovi nemaju crnu kutiju? 'Ponekad košta kao i sam zrakoplov'

Profesor Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak, objasnio je da mali zrakoplovi najčešće padaju zbog tehničkog kvara ili ljudske greške. No, u trenutnoj fazi istrage nesreće kod Medulina, sve su opcije otvorene

Ljudski čimbenik ili tehnički kvar, to su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova poput onoga koji je pao kod Medulina, a u kojem su poginula četiri austrijska državljana. Ipak, gostujući na HRT-u, profesor Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak navodi da je u ovoj fazi istrage prerano nagađati o uzrocima. 'Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se u najvećem broju slučajeva može utvrditi kako je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena bila pogrešno održavana, koncipirana ili konstruirana', naveo je Novak, prenosi HRT.

Dok svjedoci navode da je avion prije pada ušao u spiralu, stručnjak je naveo da će položaj u kojem je olupina pala na zemlju biti dobar trag istražiteljima, a pojasnio je i zašto ovako mali zrakoplovi nemaju crnu kutiju. 'Za male zrakoplove do 5.700 kilograma nisu potrebne. Ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta košta jednako kao i sam zrakoplov. Metodologijom istraživanja nesreće moguće je utvrditi uzrok i bez crne kutije', pojasnio je.