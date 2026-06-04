Putnik radio probleme na letu za Split: Avion se morao vratiti, putnici su čekali satima

"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odgođen zbog incidenta s putnicima u vašem zrakoplovu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18.45. Prijava će se zatvoriti 40 minuta prije vašeg izvornog vremena polaska", navodi se u obavijesti putnicima koji su na put za London trebali krenuti u 17.10 sati.

Kako se doznaje iz Zračne luke Split, jedan putnik je radio probleme na letu iz Londona prema Splitu. Zbog toga se zrakoplov vratio u London, gdje je problematični putnik iskrcan te je ponovno poletio za Split.