novi incident

Putnik radio probleme na letu za Split: Avion se morao vratiti, putnici su čekali satima

M.Da.

04.06.2026 u 18:54

Zrakoplov kompanije Jet2 - ilustracija
Zrakoplov kompanije Jet2 - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: John Martin Davies / Alamy / Profimedia
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Zrakoplov iz Londona za Split kasnio je zbog problematičnog putnika. Zbog toga su putnici na splitskom aerodromu morali čekati svoj let više od sat i pol vremena

Osim pada zrakoplova u Medulinu, u kojem su poginule četiri osobe, u četvrtak se dogodio i incident u splitskoj zračnoj luci. Naime, putnici su dobili obavijest da je let zrakoplovom kompanije Jet2 odgođen zbog incidenta u avionu, doznaje Net.hr.

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"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odgođen zbog incidenta s putnicima u vašem zrakoplovu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18.45. Prijava će se zatvoriti 40 minuta prije vašeg izvornog vremena polaska", navodi se u obavijesti putnicima koji su na put za London trebali krenuti u 17.10 sati.

Kako se doznaje iz Zračne luke Split, jedan putnik je radio probleme na letu iz Londona prema Splitu. Zbog toga se zrakoplov vratio u London, gdje je problematični putnik iskrcan te je ponovno poletio za Split.

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