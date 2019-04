Dok traje 'inspekcija' na Kaptolu zbog Zbora prebendara, doznajemo koja su zanimljiva imena ušla u nekadašnji šoping-centar Cascade

U višednevni posjet Hrvatskoj, točnije Zagrebačkoj nadbiskupiji, stigao je Józef Michalik, umirovljeni poljski nadbiskup, te se susreo s kardinalom Josipom Bozanićem, službeno zbog skandala sa Zborom prebendara. Pojedini mediji njegov posjet tumače kao 'inspekciju na Kaptolu'. U isto vrijeme poslovi raspuštenog Zbora prebendara, prije svega oko propalog šoping-centra Cascade, danas hotela Academia, i dalje su aktivni. Štoviše, u strukturu tvrtke koju se povezivalo s monsinjorom Mijom Gabrićem ušla je posve nova, zanimljiva ekipa

Njima je oštetio Zagrebačku nadbiskupiju za 50 milijuna eura. Tada je pokrenut upravno-kazneni crkveni postupak protiv njega i ostalih šest prebendara, zaključen još u rujnu 2018., no o tome se Kaptol oglasio tek početkom ožujka ove godine. 'Poslije završetka upravno-kaznenog postupka na nadbiskupijskoj razini, bivši prebendar i dekan Zbora prebendara Mijo Gabrić umirovljen je i nije mu povjereno vršenje nijedne crkvene službe te ima obavezu obdržavanja nametnutih kaznenih mjera. Drugi bivši članovi Zbora prebendara prihvatili su odluke i mjere donesene u odnosu na njih u izvansudskoj odluci.'

Probali smo doći do Mije Gabrića, no do zaključenja teksta nije nam se javio.

Na zemljištu koje je u vlasništvu Crkve danas posluje hotel s četiri zvjezdice, nastao preinakom nekadašnjeg šoping-centra. Nekretninu je 2014. kupila tvrtka Exportdrvo projekti d.o.o. na javnoj dražbi iz 15. pokušaja za nešto više od 22 milijuna kuna, a početna joj je cijena bila 179 milijuna kuna. Tada je na čelu tvrtke bio Tomislav Marinov, poslovno povezan s Mijom Gabrićem. Iako su mnogi smatrali da je propali šoping-centar kupio sam Gabrić, i to preko Marinova kao paravana, to nikada nije dokazano iako je sve upućivalo na tako nešto.

Njegov brat Mladen Frlan u to je doba bio šef zagrebačkog ureda POA-e, a 'proslavio' se neuspjelim pokušajem prisilnog novačenja u službu tadašnje novinarke Jutarnjeg lista Helene Puljiz.

Frlan je danas u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi niza tvrtki koje se bave turizmom, energetikom, otpadom… No oni s malo boljim pamćenjem njegovo će ime povezati s Protuobavještajnom agencijom (POA), u kojoj je radio do 2006., kada odlazi iz sustava i osniva privatnu detektivsku agenciju, što je poduzetnom Frlanu bio prvi privatni biznis.

Marinov je i danas naveden kao suvlasnik tvrtke koja upravlja ovom atraktivnom nekretninom u Tkalčićevoj ulici. No nije sam - 2017. u vlasničku strukturu ulazi Renato Išpan , bivši suvlasnik Prve sportske kladionice, potom i njegov poslovni partner Mario Frlan.

'Na sve tvrtke Tomislava Marinova Mijo Gabrić ima punomoć i svim njihovim poslovima može samostalno upravljati. Postoji sumnja da je naš dekan vlasnik svega toga i da sklapa poslove sam sa sobom', bile su sumnje sada već bivšeg tajnika Zbora prebendara Zvonimira Kurečića iznesene kardinalu Bozaniću. Tu je i detalj koji upućuje na to da je Marinov zapravo produžena ruka Mije Gabrića. Tvrtka Exportdrvo projekti dugo je bila prijavljena na adresi Nova Ves 3, u prebendarskoj kuriji.

Na čelu POA-e tada je bio Tomislav Karamarko, a prema pisanju Nacionala, još tamo u 90-ima od Zbora prebendara kupio je stan na Zelenjaku.

Predsjednik Uprave tvrtke Exportdrvo projekti je Ivica Prevolšek. On je bio direktor od 2015. do 2017., kada dobiva otkaz, zbog čega je tužio svoju bivšu tvrtku. No sud je tužbu odbacio, a Prevolšekov nekadašnji partner Tomislav Marinov na sudu je izjavio da je 'tužitelj radio u firmi te da je oštetio tvrtku i zlouporabio svoj položaj, a nakon toga su mu uručili otkaz'.

No u veljači ove godine Prevolšek se opet iznenadno pojavljuje u tvrtki Exportdrvo projekti i to kao, ni manje ni više, predsjednik Uprave umjesto Marija Frlana. Uz to, vodio je podružnicu na Plitvičkim jezerima, gdje je Gabrić otvorio pansion.