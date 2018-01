Tko je posrnuli čuvar kaptolske kase: Bio je bubnjar, novinar, a onda se zaigrao nekretninama

On je nekadašnji bubnjar, novinar, autor najneobičnijih hrvatskih jaslica, osoba čije se ime našlo na nekoliko lista sto najmoćnijih Hrvata… Monsinjor Mijo Gabrić ipak je najpoznatiji kao dugogodišnji dekan Zbora prebendara, odabranih svećenika čija je zadaća brinuti se o materijalnim dobrima prvostolne crkve. U tome očito nije uspio jer je smijenjen zbog sumnje da je oštetio Kaptol za 50 milijuna eura svojim neuspjelim poduzetničkim pothvatima

Gabrićev trag u nizu tvrtki

Prema podacima Poslovne Hrvatske, Gabrić je vlasnik tvrtke MUSEUM ANTEMURALE, na čijem je čelu Tomislav Marinov. Marinov je pak vlasnik nekoliko tvrtki koje su povezane s Gabrićevim projektima, kao i tvrtke Exportdrvo projekti, koja je kupila Cascade centar na dražbi. Gabrić je bio i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Bonus grupe u stečaju od 2007. do 2016. Bio je i zastupnik tvrtke EKOPLAST d.o.o. od 1995. do 2011., a u tvrtki IN PRINCIPIO d.o.o. bio je član društva od 2010. do 2014. U istom periodu bio je član društva tvrtke BBS ENERGETIKA. U tvrtki SOLLICITUDO d.o.o., koja u ime Kaptola upravlja zgradama, bio je predsjednik Nadzornog odbora od 2009. do 2013. godine. U tvrtki Printel d.d., koja se bavila grafičkom pripremom, tiskom te uvezom papira i kartona, Gabrić je bio predsjednik Nadzornog odbora od 1997. do 2012.