Je li Gabrićevo muljanje s nekretninama kazneno djelo? Evo što kažu upućeni

Je li krimen koji se stavlja na teret donedavnog prvog čovjeka Zbora prebendara prvostolne crkve Mije Gabrića isključivo stvar Zakonika kanonskog prava, prema kojem se trenutno sudi monsinjoru koji je nesavjesno vrtio crkveni novac, ili u cijeloj priči može biti 'štofa' za državna pravosudna tijela? Naši sugovornici, odvjetnici upućeni u gospodarski kriminal, nemaju jednoznačan odgovor. Dok jedni kažu kako bi se u tu priču trebalo uključiti Državno odvjetništvo, drugi tvrde da ono što Crkva stavlja Gabriću na teret nije kazneno djelo

Odvjetnik koji dobro poznaje imovinsko-pravnu tematiku što se tiče crkvene imovine, a koji je želio ostati anoniman, za tportal je kazao da tu nije riječ o kaznenom djelu . 'To je pitanje crkvenih odnosa i je li Gabrić trebao tražiti suglasnost nadređenih. Stavljanje hipoteke pitanje je poslovne odluke, što će se staviti pod hipoteku da se ostvari određeni projekt.'

No postavlja se pitanje što je sa svjetovnim zakonima . Odgovara li Gabrićev krimen kojem stavku Kaznenog zakona, posebice iz sfere gospodarskog kriminala?

'Oštetio je Crkvu jer je opteretio njezinu imovinu hipotekama te je zlorabio povjerenje koje je uživao na svom položaju, a to je protuzakonito', uvjeren je Ličina.

Na pitanje koje je to po njemu Gabrić prekršio članke Kaznenog zakona, kaže da je riječ o zloporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju i nezakonitoj upotrebi tuđe imovine.

Ličina smatra da je Zagrebačka nadbiskupija dužna o tome obavijestiti DORH kako bi oni utvrdili ima li elemenata za kazneni progon. Ako se to i ne dogodi, kaže Ličina, DORH sam može pokrenuti istragu temeljem medijskih napisa.

Odvjetnik Branko Šerić smatra da je Gabrić 'čist' u dijelu u kojem je dopustio hipoteke nad crkvenim zemljištem. Problem je, kaže, što za te radnje nije tražio dozvolu nadređenih.

'U kreditnim obvezama moguće je dozvoliti nekome da se uknjiži na moje vlasništvo. Vi to možete dozvoliti bilo kome. Međutim je li to u okviru mojih ovlasti? Je li Gabrić mogao sam odlučivati i je li mu trebala suglasnost? To je pitanje koje će Crkva kao vlasnik nekretnina morati procijeniti, a radi se o nečem više u smislu kaznenopravne odgovornosti', kaže Šerić i dodaje da, u slučaju da Gabrić doista nije imao odobrenje, mogli bismo govoriti o kaznenom djelu.

Za razliku od Ličine, smatra kako Državno odvjetništvo u ovom slučaju ne mora samostalno postupiti. DORH-u Gabrića može prijaviti i Kaptol.

'To je sada u nadležnosti Crkve. Na njima je inicijativa', poručuje.