Drama kod Korčule: Brodica počela tonuti, ribar spašen

Zbog opasnosti od potonuća brodice iz MRCC Rijeka o događaju su obavijestili Lučku kapetaniju Dubrovnik, odnosno mjesno nadležnu Ispostavu lučke kapetanije Korčula, odakle su odmah isplovili u spasilačku akciju, a o događaju je obaviješten i Nacionalni pozivni centar Ministarstva unutarnjih poslova, priopćeno je iz Ministarstva.

Službenici ILK Korčula po dolasku na dojavljenu poziciju zatekli su nasukanu brodicu duljine 9 metara, hrvatske zastave u vlasništvu državljanina Republike Hrvatske, ujedno voditelja iste te dojavitelja o nesreći, koji je neozlijeđen evakuiran na spasilačku brodicu korčulanske Ispostave.