Dodik šokiran scenama iz Banja Luke: Što su tamo radile majke s djecom?

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je novinskoj agenciji Srna, duboko suosjećajući bolom obitelji Dragičević i razočaran brzinom kojom tužilaštvo vodi slučaj stradanja njihovog sina, mora poručiti da je "Republika Srpska pravna država u kojoj se zakoni moraju provoditi".

On je naveo da ono o čemu i kao dužnosnik i kao čovjek može govoriti jeste da slike koje su se vidjele jučer u Banjoj Luci nisu bile ugodne ničijem oku, niti su nešto što itko želi vidjeti.

Dodik je istaknuo da je to što je pod udar zakona došao otac koji je izgubio sina jedna nesretna okolnost, ali u bilo kojoj zemlji svijeta zakon ga ne bi prepoznavao kao oca koji je izgubio sina, već kao građanina koji se ogriješio o zakon, prenosi Jutarnji list .

Na pitanje da prokomentira jučerašnje priopćenje Delegacije EU na čelu s Lars-Gunarom Wigemarkom, u kojem izražavaju zabrinutost povodom situacije u Banjoj Luci i traže od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske "hitno objašnjenje trenutnih uhićenja različitih osoba povezanih s pokretom 'Pravda za Davida'", Dodik je istaknuo da je to nediplomatski i nedopustivo u bilo kojoj suverenoj državi.

On je naglasio da je jučer na trgu vidio i "skandal političare" koji, nažalost, tragediju obitelji Dragičević i dalje monstruozno zloupotrebljavaju i javno dovode u pitanje provođenje zakona za koje su neki od njih svojevremeno i glasali.

"Miješanje diplomata u tužiteljsko-policijske operacije nije u opisu ni domaćih političkih predstavnika, a posebno ne stranih. Porukom da vlasti Republike Srpske moraju pokazati suzdržanost, Wigemark ustvari poručuje da vlast Republike Srpske ne bi trebala primjenjivati zakone koji su usklađeni s najboljom europskom praksom", naglasio je Dodik.

On je rekao Srni da je jučerašnja reakcija Delegacije EU u BiH povodom događaja u Banjoj Luci kojim slučajem došla iz usta nekog od predstavnika vlasti bila bi osuđena od tih istih Evropljana i kvalifikovana kao miješanje u rad tužilaštva.

On je pozvao sve građane Banje Luke i Republike Srpske na mir i suzdržanost, na poštivanje zakona i procedura, jer ove nemile slike, kako je istaknuo, ugodne su očima samo onih kojima nije stalo ni do istine o stradanju Davida Dragičevića, ni do Banje Luke, ni Republike Srpske.