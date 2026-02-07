Dodik se vratio na scenu: Opet najavljuje raspad BiH, a spomenuo je i Hrvate

Dodik je zajedno s članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović te vršiteljicom dužnosti predsjednice RS Anom Trišić Babić ovog tjedna boravio u Washingtonu, a sve troje tamo su uspjeli otići jer im je administracija Donalda Trumpa ukinula dugogodišnje sankcije pod kojima su bili godinama.

Sudjelovali su na molitvenom doručku na kojemu je govorio i Trump, a fotografirali su se s nekim dužnosnicima poput ministra obrane Petea Hegsetha . Po povratku u Banju Luku Dodik je novinarima kazao kako je boravak u Washingtonu dokaz da je RS napokon uspjela probiti izolaciju i blokade .

Kazao je kako su se on i Cvijanović te Trišić Babić sreli s 14 kongresnika i dva senatora te kako su imali "javne i tajne sastanke", uključujući neke u Bijeloj kući a tvrdio je kako je tamo naišao na razumijevanje za sve što je govorio, uključujući ocjene da u BiH "muslimani ugrožavaju kršćane".

'Daytonski sporazum je srušen'

"Nismo odustali od naših osnovnih ciljeva. Rekli smo im da je Daytonski sporazum srušen", kazao je Dodik dodajući da je Srbima BiH "neprihvatljiva" pa će od Srbije kao potpisnice Daytonskog sporazuma tražiti potporu za takvo stajalište. Najavio je i kako će poduprijeti Hrvate u svakom nastojanju da zaštite svoja prava kao konstitutivnog naroda, Bošnjacima je poručio kako je razlaz odnosno raspad BiH neminovan, a predvidio je kako će se uz to raspasti i Europska unija i to u roku od godinu dana. "Razići ćemo se na miran način", izjavio je Dodik potvrdivši kako ne odustaje od secesionističke politike.

Naznačio je kako već ima planove koje sada ne želi iznositi i neće to učiniti dok se ne pripremi teren za njihovu provedbu a tvrdi kako se zbog globalnih promjena stvaraju "povoljne okolnosti za RS".

Američka administracija potvrdila je samo jedan službeni sastanak s nekim od dužnosnika iz RS u ovom tjednu. Bio je to susret Cvijanović s Christopherom Landauom, zamjenikom državnog tajnika Marca Rubia.