Dodik dao intervju za američku televiziju: Nahvalio Trumpa, a onda je započeo skandal

" On je nada čovječanstva , a ne samo Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, time i ja želim ostvariti neke svoje političke ciljeve vezane uz slobodu mojeg naroda, koji iznimno poštuje Ameriku i obožava predsjednika Trumpa", prenosi Dodikove riječi Klix.ba .

"Biden je uveo dodatne sankcije cijeloj mojoj obitelji jer sam slavio Trumpovu pobjedu. Čak i mojoj kćeri koja ima četvero djece. Restoran koji je vodila proglašen je prijetnjom za nacionalne interese SAD-a . Bilo je to ponižavajuće. Moji unuci nisu mogli imati zdravstveno osiguranje, bilo je jako teško. Postali smo građani drugog reda", kazao je Dodik.

Istaknuo je da su politike Joea Bidena i Baracka Obame bile nepovoljne prema RS te da je narod sretan što on boravi u Washingtonu, nakon što se godinama suočavao s američkim sankcijama. Potom je neistinito ustvrdio da su se tisuće ljudi okupile ispred njegova ureda slaveći Trumpovu pobjedu na posljednjim izborima.

'Muslimani su bili na strani Hitlera'

Nije propustio priliku ponoviti kako želi odcjepljenje RS od BiH. "Smatramo da je to jedino pošteno i ispravno. Od nas pokušavaju napraviti manjinu u većinski muslimanskom okruženju", rekao je, iznoseći niz optužbi na račun bošnjačkih političara.



"Oni (muslimani, op.a.) bi vodili svoje poslove, a mi svoje. Ovako se ne možemo baviti svojim poslovima jer nam se nameće centralizacija i umanjuje naša uloga", započeo je Dodik te nastavio sa skandaloznim izjavama koje bi netko mogao i ozbiljno shvatiti, pogotovo ako nije upućen u prilike na ovim prostorima.



"Ti muslimani su suradnici Irana i veliki protivnici Izraela i Židova. U Drugom svjetskom ratu bili su na strani Hitlera i organizirali su koncentracijske logore za moj narod. Posebnost tog vremena je da su organizirali i koncentracijske logore za djecu. Djeca su odvajana od majki i slana u logor. U tim je logorima umrlo 45.000 djece", rekao je.

Dodao je i da "u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina, oduzimaju našu imovinu i naše crkve te ih upisuju u svoje vlasništvo".

Na kraju je zaključio da RS ima kapacitete za samostalno funkcioniranje, uspoređujući je po broju stanovnika s drugim državama u regiji. Poželio je na kraju uspjeh Donaldu Trumpu, ponadavši se da će se američki predsjednik "zaustaviti na dvije minute i pogledati kartu Republike Srpske".