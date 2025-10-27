Documenta prosvjeduje: 'U Saboru će se sutra održati revizionističko okupljanje!'

Na skupu o znanstvenom pristupu trebali bi, kažu, prije svega govoriti kustosi Spomen područja Jasenovac koji desetljećima rade na istraživanju sudbine žrtava i relevantni povjesničari koji se godinama bave istraživanjem Jasenovca , poput profesora Ive Goldsteina ili profesora Gorana Hutinca.

Najavljeni su istraživači Nikola Banić i Igor Vukić i povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak , koji godinama umanjuju broj žrtava te negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile . Da je propitivanje i relativiziranje broja žrtava jedan od ciljeva skupa, jasno su naglasili predstavnici organizatora u izjavama za medije, što smatramo posebno zabrinjavajućim te uvredom za sve žrtve, preživjele i njihove obitelji i potomke, poručili su u ponedjeljak iz Documente.

Smatramo da u zgradi nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj ne bi smjelo biti mjesta za revizionistička okupljanja. Takvim okruglim stolom, dodatno se doprinosi revizionizmu i rehabilitiranju NDH te ustaša, čime Hrvatski sabor produbljuje i ovako snažnu društvenu polarizaciju, poručuje Documenta.



Kad je predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković 2024. govorio povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust, među mjestima-simbolima nečovječnih zločina spomenuo je i Jasenovac, a sada pasivno promatra kako revizionisti koriste časni prostor Hrvatskog sabora, navodi se u priopćenju.



Zabrinjava, kažu, i što zbog održavanja revizionističkog skupa u Hrvatskom saboru nije prosvjedovala Javna ustanova Spomen područje Jasenovac koju već gotovo dvije godine vodi vršiteljica dužnosti Sara Lustig.



'Pozivamo predstavnike Hrvatskog sabora i JUSP Jasenovac da ustanu protiv zloupotrebe institucije koja predstavlja sve građane i građanke Republike Hrvatske', poručuje Documenta u priopćenju koje potpisuje Vesna Teršelič.

Hajdaš Dončić pismom od Jandrokovića tražio zabranu skupa

Saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) u petak je sramotnim ocijenio traženje zabrane održavanja okruglog stola u organizaciji stranaka DOMiNO i Hrvatskih suverenista o ustaškom logoru u Jasenovcu, a što je pismom od predsjednika Sabora zatražio čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

U tom se pismu, pozivajući se na civilizacijske i ustavne vrednote, upozorava da "dopuštanje održavanja takvog skandaloznog događaja u saborskim prostorijama kao i toleriranje ustaškog zločinačkog pokliča 'za dom spremni' nanosi ozbiljna šteta dostojanstvu i ugledu Sabora i posredno potiče društvena tolerancija prema povijesnom revizionizmu i negiranju zločina".

"Uvažavajući slobodu izražavanja i znanstvenog rada ističem da sloboda govora ne može biti izgovor za poricanje zločina i negiranje povijesnih činjenica koje su utvrdile domaća i međunarodna znanstvena zajednica. Održavanje takvog događaja u saborskim prostorijama predstavljalo bi zloupotrebu važne institucije koja simbolizira državnost, demokraciju i ustavni poredak RH", poručio je čelnik SDP-a.

Hajdaš Dončić u pismu je pozvao predsjednika Sabora Jandrokovića da spriječi održavanje 'tog štetnog događaja' i na taj način zaštiti ugled dostojanstvo i ustavne vrijednosti kao i sjećanje na žrtve ustaškog režima. U suprotnom, kaže, svako obilježavanje godišnjice proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac izgubilo bi svoj smisao i bilo bi duboko licemjerno.

Prozvani predsjednik Sabora Gordan Jandroković pak odgovorio je čelniku SDP-a da nema ovlasti zabraniti održavanje skupa u organizaciji parlamentarne stranke.