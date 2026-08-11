Do 'Turopoljskog mora' na dva kotača: Nova atraktivna staza za bicikliste i pješake uz jezero Čiče

Dodatno će se uz stazu postaviti i klupe za sjedenje, kao i koševi za otpad.

Staza je duga gotovo 900 metra i proteže se od početka Sisačke ulice kod trgovačkog centra do popularnog „Čič-beacha“ . Uz asfaltiranu pješačko-biciklističku površinu uređena je i javna rasvjeta s 33 rasvjetna stupa , čime je prostor sigurniji i pristupačniji i u večernjim satima.

„Od sada do našeg ‘Turopoljskog mora’ možemo i na dva kotača! Nova staza uz jezero Čiče još je jedan korak u razvoju biciklističke infrastrukture našega grada", istaknuo je gradonačelnik Krešimir Ačkar. Izrazio je zadovoljstvo što se Velikogoričanima na taj način omogućuje sigurniji i ugodniji dolazak do jednog od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju.

Grad Velika Gorica navodi kako je nova staza uz jezero Čiče dio šire priče o povezivanju Velike Gorice s okolnim naseljima i goričkim jezerima. Već uređena ruta prema Starom Čiču, uz nekadašnji radar, pokazala je koliko građani koriste ovakve pravce. Njihovim daljnjim povezivanjem postupno se otvara prostor za stvaranje povezane rekreativne rute koja bi obuhvatila gorička jezera i okolna naselja.

Na području Velike Gorice danas je izgrađeno više od 60 kilometara biciklističkih staza. Njihovim širenjem i povezivanjem stvaraju se uvjeti za sigurnije kretanje biciklista i pješaka, ali i potiče građane da bicikl sve više koriste za svakodnevne obaveze, a ne samo u slobodno vrijeme, navodi Grad.