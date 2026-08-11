Do Čič-Beacha

Do 'Turopoljskog mora' na dva kotača: Nova atraktivna staza za bicikliste i pješake uz jezero Čiče

M.Či./Hina

11.08.2026 u 12:56

Pješačko-biciklistička staza uz jezero Čiče
Pješačko-biciklistička staza uz jezero Čiče Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Velika Gorica
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Završena je nova, gotovo 900 metara duga, pješačko-biciklistička staza uz jezero Čiče, koja je dodatno povezala grad s jednim od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju Velikogoričana, objavio je u utorak Grad Velika Gorica

Staza je duga gotovo 900 metra i proteže se od početka Sisačke ulice kod trgovačkog centra do popularnog „Čič-beacha“. Uz asfaltiranu pješačko-biciklističku površinu uređena je i javna rasvjeta s 33 rasvjetna stupa, čime je prostor sigurniji i pristupačniji i u večernjim satima.

Dodatno će se uz stazu postaviti i klupe za sjedenje, kao i koševi za otpad.

vezane vijesti

 „Od sada do našeg ‘Turopoljskog mora’ možemo i na dva kotača! Nova staza uz jezero Čiče još je jedan korak u razvoju biciklističke infrastrukture našega grada", istaknuo je gradonačelnik Krešimir Ačkar. Izrazio je zadovoljstvo što se Velikogoričanima na taj način omogućuje sigurniji i ugodniji dolazak do jednog od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju.

 Grad Velika Gorica navodi kako je nova staza uz jezero Čiče dio šire priče o povezivanju Velike Gorice s okolnim naseljima i goričkim jezerima. Već uređena ruta prema Starom Čiču, uz nekadašnji radar, pokazala je koliko građani koriste ovakve pravce. Njihovim daljnjim povezivanjem postupno se otvara prostor za stvaranje povezane rekreativne rute koja bi obuhvatila gorička jezera i okolna naselja.

Na području Velike Gorice danas je izgrađeno više od 60 kilometara biciklističkih staza. Njihovim širenjem i povezivanjem stvaraju se uvjeti za sigurnije kretanje biciklista i pješaka, ali i potiče građane da bicikl sve više koriste za svakodnevne obaveze, a ne samo u slobodno vrijeme, navodi Grad. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROZVALI I MINISTARSTVO

PROZVALI I MINISTARSTVO

SDP napao Vladu zbog Gospiću: Imamo osam pitanja za Plenkovića
BAČVA BARUTA

BAČVA BARUTA

Može li afera s otpadom srušiti Vladu? 'Ovo bi mogla biti točka preokreta, a najopasnije pitanje tek dolazi'
odluka suda

odluka suda

Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad osuđen na smrt

najpopularnije

Još vijesti