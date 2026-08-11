Sigurnost je prioritet: Međimurje ulaže gotovo 60 tisuća eura u kontrolu vode iz vodoopskrbe

To u praksi znači da se uzorci vode uzimaju sa šest mjesta unutar opskrbne zone koja pripada izvorištu Nedelišće i to u Županijskoj bolnici Čakovec, u osnovnim školama u Kuršancu, Gornjem Mihaljevcu, dječjim vrtićima Maslačak u Murskome Središću i Belici, te u Štrigovi u tamošnjem privatnom domu za starije i nemoćne osobe.

Iz opskrbne zone koja pripada izvorištu Prelog uzorci se uzimaju iz Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu, zatim iz Doma za starije psihički bolesne osobe u Kotoribi, te iz osnovnih škola u Goričanu i Podturnu.