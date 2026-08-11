Sigurnost je prioritet: Međimurje ulaže gotovo 60 tisuća eura u kontrolu vode iz vodoopskrbe

Međimurska županija prihvatila je novi, dopunjeni program monitoringa za vodoopskrbne sustave na svom području, a i ove ga godine financira s gotovo 60.000 eura, kako bi stanovništvo u svakom trenutku bilo sigurno kada je riječ o vodi iz vodoopskrbnoga sustava
To u praksi znači da se uzorci vode uzimaju sa šest mjesta unutar opskrbne zone koja pripada izvorištu Nedelišće i to u Županijskoj bolnici Čakovec, u osnovnim školama u Kuršancu, Gornjem Mihaljevcu, dječjim vrtićima Maslačak u Murskome Središću i Belici, te u Štrigovi u tamošnjem privatnom domu za starije i nemoćne osobe.
Iz opskrbne zone koja pripada izvorištu Prelog uzorci se uzimaju iz Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu, zatim iz Doma za starije psihički bolesne osobe u Kotoribi, te iz osnovnih škola u Goričanu i Podturnu.
S opskrbnih zona tijekom ove godine uzet će se više od 200 uzoraka, što na mjesečnoj razini iznosi otprilike 17 uzorkovanja na navedenim lokacijama.
Program monitoringa provodi županijski Zavod za javno zdravstvo.
Kada je riječ o području Međimurske županije, uloga ovoga programa ogleda se u činjenici da ta regija spada u hrvatske regije s najvećim postotkom priključenja na vodoopskrbnu mrežu, a visok standard života zahtijeva i praćenja koja jamče sigurnost građanima.
Prate se parametri koji se odnose na fizikalne i kemijske pokazatelje vode iz vodoopskrbnoga sustava, odnosno njezina boja, mutnoća, okus, miris, koncentracija vodikovih iona (tj. pH vrijednost), prisustvo određenih elemenata, bakterija itd., priopćeno je u utorak iz Međimurske županije.