Pravobraniteljica o spornoj predstavi u Centru Maksimir: 'Propustili su zaštiti djecu'

Saborski zastupnik Dario Zurovec reagirao je u utorak priopćenjem na očitovanje pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić vezano uz ljetnu radionicu i završnu predstavu održanu u Centru za kulturu i informacije Maksimir te rekao da je "sada i službeno" utvrđeno da Centar i kreatori programa nisu zaštitili djecu od povezivanja s političkim aktivnostima i političkim rekvizitima.

Iz Ureda pravobranitelja za djecu naveli su da su, sukladno svojim ovlastima, zatražili očitovanje Centra za kulturu i informacije Maksimir vezano uz pritužbe i objave o održanoj ljetnoj radionici i završnoj predstavi, te da su organizatori dostavili očitovanje, materijale i snimku predstave, u kojem su se, kako navode, jasno ogradili od insinuacija o političkoj manipulaciji ili indoktrinaciji djece.

Tvrdio je da su djeci "gurani u ruke rekviziti i vizualni elementi koji su se mogli nedvojbeno povezati s identitetom stranke Možemo, vladajuće stranke u Zagrebu".

Zurovec je pritom zatražio ostavku ravnateljstva Centra i odgovor gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića te prozvao Možemo zbog navodnog korištenja djece u političke svrhe.

Ured pravobraniteljice za djecu je naveo da je iz dostavljenih materijala vidljivo da je riječ o programu kojim se potiče kreativnost i participacija djece, te da su posebno pozdravili što predstava završava porukom tolerancije, uvažavanja i jedinstva za opće dobro.

Istaknuli su i da cjelovita predstava ne bi predstavljala političku indoktrinaciju djece, no da su Centar i kreatori programa propustili zaštititi djecu od mogućih tumačenja i povezivanja s političkim aktivnostima.

Ured pravobranitelja za djecu uputio preporuke Centru za kulturu Maksimir

Na temelju Zakona o pravobranitelju za djecu, Ured je Centru uputio preporuke da s posebnom pažnjom vodi računa o interesima, pravima i dobrobiti djece kako bi se spriječilo izravno ili neizravno uključivanje djece u aktivnosti koje bi se mogle protumačiti kao političko djelovanje, te da uvede dodatne mehanizme za procjenu mogućih negativnih posljedica aktivnosti za djecu. Naveli su i da takva preporuka predstavlja uobičajeno djelovanje pravobraniteljice prema dionicima koji rade s djecom.

Iz Ureda su izrazili žaljenje što su besplatne kulturne aktivnosti za djecu tijekom praznika neizravno iskorištene za povredu dobrobiti djece, te pozvali sve političke dionike da djecu i postupanja Ureda izostave iz političkih nadmetanja, ocijenivši da takva postupanja nisu u interesu zaštite djece niti doprinose povjerenju građana u neovisnost institucija.

Naglasili su da rad Ureda mora ostati izvan dnevnopolitičkih zbivanja te da ne provode postupke ni nadzore, nego preporukama i upozorenjima osnažuju sustav zaštite prava djece.

Zurovec je Centar za kulturu i informacije Maksimir prvi put prozvao ranije ovog ljeta, tvrdeći da je ljetna radionica u organizaciji tog centra iskorištena za političku promociju stranke Možemo, dok je Ured pravobranitelja za djecu tada za Hinu naveo da nije zaprimio službenu pritužbu te da je za slučaj saznao iz medijskih objava.