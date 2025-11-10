Do neki dan bio je na američkom popisu terorista, a sad ga je Trump primio u Bijeloj kući

Sjedinjene Američke Države objavile su u ponedjeljak da djelomično obustavljaju provedbu nekih svojih najstrožih sankcija protiv Sirije na dodatnih 180 dana, nakon što je predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući primio sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaru
Trump se sastao s al-Šarom u prvom posjetu sirijskog predsjednika Washingtonu, šest mjeseci nakon njihovog prvog susreta u Saudijskoj Arabiji i samo nekoliko dana nakon što je Washington rekao da bivši član Al-Kaide više nije "posebno označeni globalni terorist".
Al-Šara je dočekan bez pompe koja se obično priređuje stranim dužnosnicima u posjetu. Ušao je kroz sporedna vrata, umjesto kroz glavna vrata zapadnog krila gdje kamere često snimaju Trumpa kako pozdravlja visoke dužnosnike. Skupini novinara koja često ide u Ovalni ured na takve razgovore nije bio dopušten ulaz.
Ubrzo nakon toga, američko ministarstvo financija objavilo je novu naredbu kojom će obnoviti izuzeće od sankcija prema Cezarovom zakonu od 23. svibnja, a opisalo je to kao njihovu "predanost nastavku ublažavanja sankcija za Siriju". Čini se da je izuzeće produljeno za još 180 dana.
Iznimke su "određene transakcije koje uključuju vlade Rusije i Irana ili prijenos robe, tehnologije, softvera, sredstava, financiranja ili usluga ruskog ili iranskog podrijetla", navodi se u priopćenju ministarstva financija.
Iako je Trump ukinuo mnoge sankcije Siriji, Kongres je taj koji mora ukinuti najstrože mjere u okviru tzv. Cezarovog zakona.
Četrdesetdvogodišnji Šara preuzeo je vlast prošle godine nakon što su njegovi islamistički borci pokrenuli munjevitu ofenzivu iz svoje enklave na sjeverozapadu Sirije i nakon nekoliko dana borbi svrgnuli 8. prosinca 2024. dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Novo regionalno pozicioniranje Sirije od tada se kreće vrtoglavom brzinom, udaljavajući je od Asadovih ključnih saveznika Irana i Rusije prema Turskoj, zemljama Zaljeva i Washingtonu.
SAD posreduje u pregovorima o mogućem sigurnosnom paktu između Sirije i Izraela, koji je i dalje oprezan zbog bivših Šarinih veza s militantima. Reuters je prošli tjedan izvijestio da SAD planira uspostaviti vojnu prisutnost u zračnoj bazi u Damasku.
Sirija bi se trebala pridružiti koaliciji predvođenoj SAD-om u borbi protiv Islamske države, što bi moglo biti službeno objavljeno na sastanku u Bijeloj kući u ponedjeljak.