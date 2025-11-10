Do neki dan bio je na američkom popisu terorista, a sad ga je Trump primio u Bijeloj kući

Al-Šara je dočekan bez pompe koja se obično priređuje stranim dužnosnicima u posjetu. Ušao je kroz sporedna vrata, umjesto kroz glavna vrata zapadnog krila gdje kamere često snimaju Trumpa kako pozdravlja visoke dužnosnike. Skupini novinara koja često ide u Ovalni ured na takve razgovore nije bio dopušten ulaz.

Trump se sastao s al-Šarom u prvom posjetu sirijskog predsjednika Washingtonu, šest mjeseci nakon njihovog prvog susreta u Saudijskoj Arabiji i samo nekoliko dana nakon što je Washington rekao da bivši član Al-Kaide više nije "posebno označeni globalni terorist".

Ubrzo nakon toga, američko ministarstvo financija objavilo je novu naredbu kojom će obnoviti izuzeće od sankcija prema Cezarovom zakonu od 23. svibnja, a opisalo je to kao njihovu "predanost nastavku ublažavanja sankcija za Siriju". Čini se da je izuzeće produljeno za još 180 dana.

Iznimke su "određene transakcije koje uključuju vlade Rusije i Irana ili prijenos robe, tehnologije, softvera, sredstava, financiranja ili usluga ruskog ili iranskog podrijetla", navodi se u priopćenju ministarstva financija.

Iako je Trump ukinuo mnoge sankcije Siriji, Kongres je taj koji mora ukinuti najstrože mjere u okviru tzv. Cezarovog zakona.

Četrdesetdvogodišnji Šara preuzeo je vlast prošle godine nakon što su njegovi islamistički borci pokrenuli munjevitu ofenzivu iz svoje enklave na sjeverozapadu Sirije i nakon nekoliko dana borbi svrgnuli 8. prosinca 2024. dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.

Novo regionalno pozicioniranje Sirije od tada se kreće vrtoglavom brzinom, udaljavajući je od Asadovih ključnih saveznika Irana i Rusije prema Turskoj, zemljama Zaljeva i Washingtonu.

SAD posreduje u pregovorima o mogućem sigurnosnom paktu između Sirije i Izraela, koji je i dalje oprezan zbog bivših Šarinih veza s militantima. Reuters je prošli tjedan izvijestio da SAD planira uspostaviti vojnu prisutnost u zračnoj bazi u Damasku.

Sirija bi se trebala pridružiti koaliciji predvođenoj SAD-om u borbi protiv Islamske države, što bi moglo biti službeno objavljeno na sastanku u Bijeloj kući u ponedjeljak.