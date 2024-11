'Djetinjasti egoist koji se brine samo o svojoj klijenteli': Scholz nikad nikog nije izvrijeđao kao Bambija

Slična sudbina prijeti i sadašnjoj inkarnaciji FDP-a, a koju je do izlaza iz vlade neobičnim, pomalo agresivnim manevrom doveo aktualni stranački šef Christian Lindner . Vidno razočaran raspadom njemačke ekonomije za vladavine semafor-koalicije, Lindner je - iako tvrdi da on ne stoji iza samog čina objave - u javnost pustio svoj plan za spas njemačkog gospodarstva. U njemu je, kao najmanji koalicijski partner, praktički pregazio sve političke principe Zelenih i SPD-a , iskazavši namjeru da vrati Njemačku na put slobodnog tržišta.

Bambijeva financijska bomba

Lindner je planirao zaustaviti sve nove restriktivne porezne mjere i zaduživanja, smanjiti poreze, ukinuti solidarni prirez (čak i za one s visokim primanjima) te odgodu klimatskih ciljeva do 2050., uz ukidanje klimatskog fonda KFT – ključnog financijskog instrumenta za energetsku tranziciju i zaštitu klime. Ove bi mjere, kako je bio uvjeren, do kraja mandata vlade u rujnu 2025. pokrpale rupu u proračunu od gotovo milijardu eura, a koja bi u tom slučaju bila sanirana rebalansom iza kojeg bi stala cijela koalicija.

Nakon objave plana u javnosti Scholz je teško susprezao svoj bijes. Na površinu su isplivale ranije situacije u kojima je Lindner blokirao zakone predložene iz redova socijaldemokrata, a posebno zelenih. No čini se da je Scholza posebno uvrijedio dojam da je Lindner ovim prijedlogom, manje od godinu dana uoči izbora, praktički ponudio ruku suradnje Friedrichu Merzu, šefu kršćanskih demokrata i narednom kancelaru ako CDU dobije iduće izbore, što je sasvim izgledno. Merz ga je čak otvoreno pohvalio zbog hrabrosti da iznese takve prijedloge, iza kojih bi, što se čini očitim, stala eventualna demokršćanska vlada.