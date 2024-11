Njemačku potresa ozbiljna politička kriza: Hoće li Scholzova vlada pasti?

'Ovo je tjedan odluke', čulo se jučer s vrha Scholzove stranke SPD-a. Nekoliko razgovora u šest očiju kancelar planira obaviti u nadolazećim danima s koalicijskim partnerima - ministrom gospodarstva Robertom Habeckom (Zeleni) i ministrom financija Christianom Lindnerom (FDP – liberali). Svi imaju isti cilj - gospodarski oporavak Njemačke - ali najveći izazov je pomiriti sada već potpuno različite vizije puta do tog cilja.

Žongliranje između zelenih, socijalnih i liberalnih politika u vremenima ozbiljne krize u najvećem europskom gospodarstvu bio je velik zalogaj za Olafa Scholza koncem 2021., kad je zasjeo u kancelarsku fotelju. Vladajući 'politički semafor' u Njemačkoj (SPD, FDP i Zeleni) otad se kvario nekoliko puta, no ovaj put kvar bi mogao biti nepopravljiv ili ga nitko više neće imati volje popravljati.

Lindner napravio kaos

Situacija je kulminirala nakon što je u petak procurio Lindnerov plan za njemačku ekonomiju, kojim je FDP, uoči pregovora o proračunu za sljedeću godinu, pozvao na gospodarski zaokret, uokvirivši preduvjete svoje stranke za nastavak suradnje – manje zelene i socijalne politike, više slobodnog tržišta i rasta.

Podrazumijevalo bi to djelomičnu reviziju ključnih političkih odluka – hitni moratorij na sve nove regulacije, smanjenje poreza, ukidanje solidarnog prireza (čak i za one s visokim primanjima) te odgodu klimatskih ciljeva do 2050. Lindner odbija nova zaduženja te traži ukidanje klimatskog fonda KFT – ključnog financijskog instrumenta za energetsku tranziciju i zaštitu klime.