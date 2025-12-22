Djed Božićnjak ostaje bez prijevoza? Finski sobovi su ugroženi, a za sve je kriv Putin

Uzgajivači sobova u sjevernoj Finskoj suočavaju se s rekordnim gubicima: samo ove godine vukovi su ubili oko 1.950 sobova, što je porast od gotovo 70 posto u odnosu na prošlu godinu

Na sjeveru Finske, u Kuusamu, uzgajivač sobova Juha Kujala vodi farmu „Svijet sobova“, gdje se tradicijsko stočarstvo isprepliće s turizmom. Svake zime tisuće posjetitelja dolaze u Laponiju, službeni dom Djeda Božićnjaka, kako bi uživali u vožnjama saonicama, sobovskoj jogi i drugim atrakcijama. Za turiste sobovi su božićni simbol, ali za Fince poput Kujale oni predstavljaju egzistenciju, piše CNN. U posljednje vrijeme, međutim, Kujala nailazi na sve više strvina. Na gotovo dnevnoj bazi pronalazi mrtve sobove, najčešće ubijene od vukova. 'Ravnoteža je potpuno izgubljena. Vukova je previše – samo ubijaju, ubijaju, ubijaju', poručuje. Podaci pokazuju da je broj vukova u Finskoj porastao s 295 na više od 430 u samo godinu dana – najviše u posljednjih nekoliko desetljeća. Prema procjenama Udruge uzgajivača sobova, samo ove godine vukovi su ubili gotovo 1950 sobova – 70 posto više nego lani.

Za smrt sobova kriv je Putin Kujala je našao krivca - ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji rat u Ukrajini ima dalekosežne posljedice. Teorija je da finske sobove ubijaju u velikom broju ruski vukovi koji prelaze granicu dugu više od 1287 kilometara koja se proteže između dvije zemlje. Točan razlog zašto vukovi u ovim ruskim pograničnim regijama prelaze u Finsku predmet je kontinuirane znanstvene rasprave. Neki ruski mediji dokumentirali su utjecaj sječe šuma na staništa divljih životinja u ovom dijelu zemlje. Popularnija teorija među finskim znanstvenicima i uzgajivačima sobova upućuje na Ukrajinu. Kažu da se u Rusiji sada lovi manje vukova, zahvaljujući masovnom novačenju i djelomičnoj mobilizaciji sposobnih muškaraca, uključujući lovce, u ruske snage u Ukrajini. A to bi moglo dovesti do eksplozije predatora poput medvjeda, risova i vukova, koji svi uvelike love sobove. 'Postalo je sve gore nakon rata u Ukrajini. ... Vukovi dolaze s ruske strane', kaže Kujala, pokazujući prema ruskoj granici samo 40 kilometara od svoje zemlje. 'Sada love ljude u Ukrajini, više nema nikoga tko lovi vukove.'

Realistična teorija Okrivljavanje Rusije za probleme u Finskoj savršeno se uklapa u opći antiruski sentiment među Fincima, koji se desetljećima pripremaju za potencijalni budući sukob sa svojim susjedom. No teorija o ruskim vukovima nije bez dokaza. Finski institut za prirodne resurse analizirao je tisuće uzoraka vukova, često uzetih iz izmeta ili urina, iz cijele zemlje tijekom proteklog desetljeća i nedavno je primijetio nagli porast vukova s ​​DNK markerima koji prije nisu uočeni u Finskoj. Znanstvenici su zaključili da su te životinje najvjerojatnije došle preko ruske granice. 'Mislim da bi to mogla biti realna teorija', kaže viša znanstvenica Katja Holmala, koja godinama vodi analizu uzoraka vukova. 'Glavni trag je da se lov na vukove smanjuje na ruskoj strani. Bio je vrlo, vrlo intenzivan prije rata u Ukrajini. A isplaćivane su i dobre nagrade za svakog ubijenog vuka.'