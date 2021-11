Đikić smatra da smo zakasnili s mjerama, a ima poruku i za Milanovića: To je neodgovorno!

Znanstvenik Ivan Đikić bio je gost Dnevnika N1 televizije i govorio o situaciji s epidemijom koronavirusa, kao i o sve široj upotrebi covid-potvrda.

Milanovićeva izjava o covid-potvrdama

Komentirao je i današnje izjave predsjednika Milanovića. U vezi uvođenja covid potvrda Milanović je preporučio građanima da se ponašaju „kako im je volja”.

„Ja ću se ponijeti prema tome kako me bude volja jer od nedavno radim kako me bude volja i to preporučam svim građanima. Do prije nekog vremena sam govorio slušajte te mandate pa koliko god bili glupi, nelogični, cijepite se, ali ovo je sada najobičniji teror i nema nikakvog smisla”, kazao je predsjednik u nedjelju.

“Mislim da su te izjave neodgovorne. Vjerujem da predsjednik zna da je cijepljenje iznimno efikasno. On bi svojom retorikom trebao motivirati ljude da se što više ljudi cijepi”, rekao je Đikić.

Naš ugledni znanstvenik smatra da su to Milanovićeve političke poruke, kakve god one bile.

“Ono što je znanstveno potvrđeno u mnogim zemljama, od uvođenja covid-potvrda broj zaraženih se znatno smanjuje povećanjem cijepljenja”, zaključuje Đikić.