Đikić o Plenkovićevom rješavanju koronakrize: U proljeće smo bili ozbiljni, premijerov pristup danas mi je nevjerojatno iznenađenje

Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je u Dnevniku N1 i komentirao trenutnu situaciju s epidemijom koronavirusa u zemlji, kao i najavljene nove mjere

Sve mjere koje donosimo danas, dodao je, trebaju biti stručno evaluirane, a kad se se to ispravno prezentira, građani će to puno bolje prihvatiti.

Ali, kad dođe ispred jednog malog virusa koji je potpuno zatvorio cijelu zemlju onda se zatvara i skriva iza drugih i to je i to je jedna ozbiljna situacija koja su ova četiri tjedna pokazala apsolutno. Ako se premijer želi stvarno promijeniti, onda treba poslušati i savjete znanstvenika, stručnjaka iz Znanstvenog savjeta koji su mu poslali jedno ozbiljno pismo, većina njih. U tom pismu piše što bi stvarno trebalo napraviti bez politiziranja, dogmatizma, varanja s brojevima', detaljno pojašnjava Đikić.

'Svi smo u jednoj ozbiljnoj krizi. Ako se danas vama premijer skriva i kaže da će to govoriti epidemiolozi, pa će to stožer, pa će to župani, onda vam to govori o jednoj ozbiljnoj krizi njegovog upravljanja. Jednostavno nepostojanja odgovornosti kod njega. I zato njegove zadnje izjave, nakon što izlazi iz Sabora gdje je uživao u toj jednoj političkoj nadmenoj utakmici gdje se osjeća dobro, i novinari ga pitaju o krizi, o mjerama i o zdravstvu, on se ljuti na njih, to vam pokazuje taj jedan svijet nerealnosti čovjeka koji je siguran među svojim oponentima, oporbenim političarima i tamo i može biti nadmen.

Đikić kaže kako svi govore da trebamo najozbiljnije i najstrože mjere u ovom trenutku jer smo zakasnili.

'Prije četiri tjedna smo govorili o pravilnim mjerama i sada sve ovo prepucavanje hoće li to Capak ili će to netko drugi ili će to epidemiolozi ili će to premijer reći, to je sve neozbiljno. Mjere se ne donose na konferencijama za novinare i preko medija nego kao u normalnoj, uređenoj zemlji. Kad se premijerka ili kancelarka Merkel sretne s političarima, ona je već brifirana od svih stručnjaka, ima sve stručne podatke i onda govori na temelju podataka i ima plan. I onda se s tim planom izlazi u javnost i građani točno znaju i mogu reći je li ta mjera nama malo teška ili je ova malo blaga. I tada se može diskutirati i unaprijediti mjere i mjere se moraju mijenjati kroz vrijeme.

Ovako kako se u Hrvatskoj radi, ja to nisam nigdje vidio. Takav kaos, takvo politikanstvo preko medija, a bez ikakve ozbiljnih strateških planova Vlade to jednostavno ne može raditi. I opet, svi ćemo raditi skupa ako se način razgovora, komunikacije i priprema mjera popravi tako da građani shvate da je to za njihovu dobrobit', rekao je Đikić.

Napominje kako su sve zemlje u Europi napravile mjere na vrijeme i kako je to bilo prije dva, tri tjedna, kako bi osigurale sebi i svojim građanima malo odmora za Božić.

'Jer ljudi imaju potrebu okupiti se u obiteljima, ljudi imaju potrebu podržati jedni druge jer to je vrijeme obiteljskog okupljanja uz sve vjerske osjećaje koje ljudi imaju za Božić. To su odgovorne zemlje napravile. U Hrvatskoj, ako mjere sutra ne budu izrazito stroge, onda vam Božić neće biti u tom raspoloženju jer će nam brojevi rasti. Ne samo brojevi zaraženih, nego će nam brojevi smrtnih slučajeva biti i dalje visoki. Ovo što se događa sada s preko 50 dnevno, to je toliki osjećaj ljutnje zašto se to događa u Hrvatskoj samo zbog neodgovornosti', ističe.

Još jednom je apelirao na premijera.

'I zato ja mogu ponovno stotinu puta apelirati bez ikakve političke konotacije, samo kao humanist i stručnjak. Na temelju znanosti možemo osigurati mir i Božić, na temelju politikanstva i skrivanja, nećemo ga imati. Kad bi ta poruka došla do gospodina Plenkovića sutra, ja bi mu čestitao. Ja nemam nikakvih problema reći - to je prava odluka sad i svi ćemo ju podržati. Evo apeliram još jednom na njega da prvo bude osoba koja je odgovorna, vidi građanske potrebe, osjećaje. Empatija prema ljudima je izrazito važna kod odgovornih političara i moj apel prema njemu još jednom', rekao je zaključno.