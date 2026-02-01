FOTO Deseci tisuća na ulicama Praga: Ovako su podržali predsjednika Češke

Deseci tisuća ljudi izišli su na ulice češkog glavnog grada u nedjelju kako bi iskazali podršku liberalnom predsjedniku Petru Pavelu.

Prosvjednici su odgovorili na poziv inicijative "Milijuni trenutaka za demokraciju" te su se okupili na dva velika trga u centru Praga. Prijepor sve više eskalira između predsjednika i desničarske vlade predvođene milijarderom Andrejem Babišom. Organizatori prosvjeda tvrde da se okupilo između 80.000 i 90.000 sudionika.

Predsjednik odbija imenovati počasnog predsjednika stranke Motoristi Filipa Tureka za ministra okoliša. Pavel je pojasnio da su razlog tome Turekove kontroverzne izjave, za koje je rekao da nisu kompatibilne s ulogom ministra u demokraciji. Javno je optužio da ga je ministar vanjskih poslova i kolega iz Turekove stranke Petr Macinka pokušao zbog toga ucijeniti. Za četrdesetogodišnjeg Tureka tvrdi se da je u objavama na društvenim mrežama iznosio rasističke i seksističke komentare.

Prosvjed podrške Pavelu u Pragu Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK







