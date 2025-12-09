Je li novi češki premijer Orban 2.0? Oba su tvrdolinijaši, ali postoji jedna velika razlika

Njegova inauguracija nije prošla bez prepreka. Predsjednik Petr Pavel odbijao ga je imenovati sve dok Babiš nije pristao prenijeti svoj golemi poslovni konglomerat, Agrofert, u ruke neovisnih upravitelja.

Bruxelles je dobio još jedan izvor glavobolje. Nakon Viktora Orbana u Mađarskoj i Roberta Fica u Slovačkoj, na političku scenu ponovno se vraća Andrej Babiš , koji preuzima dužnost premijera Češke.

Koalicija koja zabrinjava Bruxelles

Kako bi formirao vladu, Babiš je u koaliciju pozvao Motoriste – žestoku stranku klimatskih skeptika – te SPD, otvoreno euroskeptičnu i antinatovsku stranku. Zbog toga se, kako piše Euronews, na društvenim mrežama i u dijelu europskih krugova brzo postavilo pitanje: je li Babiš nova verzija Orbana?

Odgovor je, tvrde analitičari, ipak nijansiraniji. Orban je ideolog. Babiš je, prije svega, menadžer – čovjek koji upravlja državom kao kompanijom i govori ono što želi čuti njegovo biračko tijelo.

U novoj vladi sa 16 ministara Motoristi su dobili četiri resora, SPD tri. No Babiš je zadržao devet ključnih pozicija – uključujući i premijersku – isključivo za svoje ljude. U poslovnom rječniku, time je zadržao većinski paket kontrole kako bi mogao držati tvrdu liniju partnera pod nadzorom.

Tvrda retorika, pragmatične odluke

Iako Babiš javno zauzima oštriji ton prema daljnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, stručnjaci upozoravaju da on neće zaustaviti rad čeških tvornica oružja koje Kijevu i dalje prodaju streljivo. Razlog je jednostavan – riječ je o profitabilnom poslu koji jača gospodarstvo.

Babiš se priprema suprotstaviti Zelenom planu EU-a, no ne zbog ideologije, nego zato što želi zaštititi češku automobilsku industriju. Ona čini oko deset posto BDP-a i čak četvrtinu ukupnog izvoza zemlje.

Prijetnje Bruxellesu? Da. Rušenje EU-a? Ne baš.

Nije isključeno da će novi premijer koristiti poznatu taktiku srednjoeuropskih populista – prijetiti blokadama i potezati ručnu kočnicu kako bi ishodio bolji dogovor. No vjerojatno neće ići do kraja. Kako se šali dio europskih diplomata, Babiš 'u kući EU-a ima previše skupog namještaja' da bi je doista zapalio.