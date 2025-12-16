Nova češka vlada izaziva Bruxelles: Nećemo provoditi ovu direktivu

Vlada tvrdi da će dopušteni pragovi ETS2 emisija, koji bi trebali stupiti na snagu 2028., dovesti do poskupljenja cijena energenata za češka domaćinstva i zaprijetiti konkurentnosti europske industrije.

Sukladno predizbornim obećanjima, populistička stranka ANO milijardera i premijera Andreja Babiša i njegovi desničarski partneri iz vladajuće koalicije, odmah su se fokusirali na migracije i sustav trgovanja emisijama ETS2.

'Nećemo dalje provoditi ovu EU direktivu', rekao je Babiš na konferenciji za medije, dodavši da će njegova vlada, koja je preuzela ured u ponedjeljak, tražiti saveznike u Uniji kako bi se plan ukinuo.

Žešći stav prema migraciji

Odbacivši dogovorene EU politike, Babiševa vlada riskira pokretanje postupka zbog kršenja pravila i mogući gubitak EU sredstava, kao i financijske penale.

Babiševa vlada također je pozvala na žešći stav po pitanju migracije u Češku, strožu politiku povratka migranata i stroža EU pravila o migraciji od dogovorenih.

Pakt o migraciji Europske unije, koji stupa na snagu u lipnju 2026., mijenja pravila postupanja prema ilegalnim migrantima. Uključuje mjere solidarnosti koje uključuju premještanje migranata u druge zemlje ili moguću financijsku i operativnu pomoć.

S obzirom na to da je prihvatila oko 400.000 ukrajinskih izbjeglica, Češka je od toga izuzeta za sljedeću godinu.

Češka i druge istočnoeuropske zemlje članice dugo odolijevaju pritisku Bruxellesa da prime migrante, od kojih se većina ionako želi smjestiti u bogatijim zapadnim EU članicama.