odbacili pakt

Nova češka vlada izaziva Bruxelles: Nećemo provoditi ovu direktivu

Bi. S. / Hina

16.12.2025 u 18:28

Andrej Babiš
Andrej Babiš Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Nova češka vlada je u četvrtak na prvoj sjednici odbacila pakt o migracijama Europske unije i plan trgovanja emisijama, potencijalno izazivajući sukob s Bruxellesom.

Sukladno predizbornim obećanjima, populistička stranka ANO milijardera i premijera Andreja Babiša i njegovi desničarski partneri iz vladajuće koalicije, odmah su se fokusirali na migracije i sustav trgovanja emisijama ETS2.

Vlada tvrdi da će dopušteni pragovi ETS2 emisija, koji bi trebali stupiti na snagu 2028., dovesti do poskupljenja cijena energenata za češka domaćinstva i zaprijetiti konkurentnosti europske industrije.

vezane vijesti

'Nećemo dalje provoditi ovu EU direktivu', rekao je Babiš na konferenciji za medije, dodavši da će njegova vlada, koja je preuzela ured u ponedjeljak, tražiti saveznike u Uniji kako bi se plan ukinuo.

Žešći stav prema migraciji

Odbacivši dogovorene EU politike, Babiševa vlada riskira pokretanje postupka zbog kršenja pravila i mogući gubitak EU sredstava, kao i financijske penale.

Babiševa vlada također je pozvala na žešći stav po pitanju migracije u Češku, strožu politiku povratka migranata i stroža EU pravila o migraciji od dogovorenih.

Pakt o migraciji Europske unije, koji stupa na snagu u lipnju 2026., mijenja pravila postupanja prema ilegalnim migrantima. Uključuje mjere solidarnosti koje uključuju premještanje migranata u druge zemlje ili moguću financijsku i operativnu pomoć.

S obzirom na to da je prihvatila oko 400.000 ukrajinskih izbjeglica, Češka je od toga izuzeta za sljedeću godinu.

Češka i druge istočnoeuropske zemlje članice dugo odolijevaju pritisku Bruxellesa da prime migrante, od kojih se većina ionako želi smjestiti u bogatijim zapadnim EU članicama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naknada ukrajini

naknada ukrajini

Europa napravila ključan korak:'Ako započnete rat, bit ćete pozvani na odgovornost'
hvala i doviđenja

hvala i doviđenja

BiH propustila i posljednju priliku za put ka EU: Nema reformskih zakona
strah od rusije

strah od rusije

Poruka s 'istočnog boka': Obrana mora biti prioritet

najpopularnije

Još vijesti