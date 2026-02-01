Evo koliko će hrvatski rukometaši zaraditi za osvojenu broncu na Europskom prvenstvu

ZARADILI PREMIJE

Evo koliko će hrvatski rukometaši zaraditi za osvojenu broncu na Europskom prvenstvu

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 01.02.2026 19:03
  • Objavljeno 01.02.2026 u 19:03
Hrvatska rukometna reprezentacija
Hrvatska rukometna reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je novi veliki uspjeh.

Pobjedom 34:33 protiv Islanda, Hrvatska je osvojila broncu. Druga je to uzastopna medalja za izabranike Dagura Sigurdssona koji su prošle godine bili drugi na Svjetskom prvenstvu.

vezane vijesti

Osim što su hrvatskoj javnosti osvajanjem bronce donijeli veliku sreću, hrvatski rukometaši će ovim uspjehom i zaraditi. Za njih je Vlada osigurala sredstva iz fonda za vrhunske sportaše.

Naime, za sportaše koji osvoje brončanu medalju na Europskom prvenstvu koje se održava svake dvije godine u olimpijskom sportu predviđena je nagrada od 3450 eura po sportašu. Svaki član stožera će za uspjeh dobiti 3500 eura, dok će izbornik također dobiti 3450.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Veselin Vujović se naklonio čudesnoj Hrvatskoj: 'Doviđenja!'
ep u rukometu

ep u rukometu

Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'
kakve riječi

kakve riječi

Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

najpopularnije

Još vijesti