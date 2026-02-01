Evo koliko će hrvatski rukometaši zaraditi za osvojenu broncu na Europskom prvenstvu

Pobjedom 34:33 protiv Islanda, Hrvatska je osvojila broncu. Druga je to uzastopna medalja za izabranike Dagura Sigurdssona koji su prošle godine bili drugi na Svjetskom prvenstvu.

Osim što su hrvatskoj javnosti osvajanjem bronce donijeli veliku sreću, hrvatski rukometaši će ovim uspjehom i zaraditi. Za njih je Vlada osigurala sredstva iz fonda za vrhunske sportaše.

Naime, za sportaše koji osvoje brončanu medalju na Europskom prvenstvu koje se održava svake dvije godine u olimpijskom sportu predviđena je nagrada od 3450 eura po sportašu. Svaki član stožera će za uspjeh dobiti 3500 eura, dok će izbornik također dobiti 3450.