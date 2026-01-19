Deseci požara u Čileu odnijeli 19 života: U tijeku su masovne evakuacije

U požarima u Čileu poginulo je najmanje 19 ljudi, objavile su vlasti, dok vlada provodi masovne evakuacije i bori se s 23 požara koje pogoršavaju snažni vjetrovi i intenzivna vrućina
I dok su noćas vremenski uvjeti pridonijeli kontroli nekih požara, najveći su i dalje aktivni. Nepovoljni vremenski uvjeti očekuju se i tijekom cijelog dana, rekao je ministar sigurnosti Luis Cordero u ponedjeljak na konferenciji za novinare.
"Danas imamo najavu visokih temperatura", rekao je Cordero, dodavši da su najviše strahovali od toga da u cijeloj regiji ne izbiju novi požari. Dijelovi središnjeg i južnog Čilea dobili su upozorenje o ekstremnim vrućinama, a očekuje se da će temperature doseći i do 37 stupnjeva Celzija.
U regijama Ñuble i Bío Bío proglašeno izvanredno stanje
Čileanska šumarska agencija CONAF izvijestila je da su se u nedjelju do kasno navečer vatrogasci u cijeloj zemlji borili s 23 požara, a najveći su zahvatili regije Ñuble i Bío Bío, u kojima je predsjednik Gabriel Boric proglasio izvanredno stanje.
Dosad je u potpunosti izgorjelo 20.000 hektara zemlje, a najveći je požar zahvatio područje veće od 14.000 hektara na periferiji obalnoga grada Concepciona.
Požar se širio iznimno brzo i tijekom vikenda progutao je gradove Penco i Lirquen, uništivši pritom stotine domova, a stradalo je i nekoliko stanovnika. Vlasti još uvijek procjenjuju štetu.
Požari i ekstremne vrućine zahvatili i Argentinu
Vlasti se trenutačno bore s požarom koji prijeti zatvoru Manzano na rubu Concepciona i gradu Tomeu na sjeveru zemlje.
Toplinski valovi zahvatili su i Čile i Argentinu odmah po Novoj godini i nastavili su se u siječnju. Početkom mjeseca, šumski su požari izbili u argentinskoj Patagoniji, gdje je izgorjelo oko 15.000 hektara.