Dečak: Branitelji će glasati po svojoj savjesti

Predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) Đuro Dečak u četvrtak je izjavio da će na predstojećim izborima branitelji glasati po svojoj savjesti, ali i da podržava izjavu Miroslava Škore o pomilovanju osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa

poruka iz like

Rekao je da su aktualnu predsjednicu i HDZ-ovu kandidatkinju na izborima Kolindu Grabar-Kitarović pozvali na domjenak kako bi joj se zahvalili na onome što je učinila za braniteljsku populaciju i da se 'odmori od prljave igre koja se zove politika'. Dodao je da je on osobno zadovoljan njezinim radom u posljednjih pet godina.

Upitan da komentira izjavu Miroslava Škore o pomilovanju osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa, Dečak je rekao da je podržava i da bi Merčepovo pomilovanje očekivao od svakog predsjednika, bez obzira tko to bio.

'Merčep je moj ratni drug u punom smislu riječi, zajedno smo ratovali, oslobađali zapadnu Slavoniju. To što se radi s Merčepom je sramota svih nas koji živimo u Hrvatskoj. On je kolateralna žrtva takozvane zapovjedne odgovornosti. Nikoga nije ubio u ovoj državi i za primjer svima on sada služi kaznu. Jednako toliko sam ja kriv, koliko i Merčep', izjavio je Dečak.

General Mladen Markač rekao je da bi osobno dao potporu Grabar-Kitarović za novi mandat.

Grabar-Kitarović je, prije posjeta Udrugi dragovoljaca i veterana, u sklopu kampanje obišla Ivanić Grad i Veliku Goricu.

U Zagrebu je posjetila i svoj štand na Trgu Ante Starčevića gdje voditelj njezina stožera i šef zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić nije htio odgovoriti na pitanje treba li sankcionirati članove HDZ-a koji podržavaju Škoru. Samo je izjavio da će aktualnoj predsjednici cijela zagrebačka organizacija dati podršku.

'Vidjet ćete i večeras na našem skupu u Ciboni. Gorit će Cibona od ljudi, govornika i poruka. Uopće ne dvojimo da ćemo ostvariti najbolje rezultate u prvom krugu i, naravno, u drugom krugu', ocijenio je Mikulić.

Dodavo je da nema potrebe za sankcijom članova HDZ-a koji ne dođu u na predizborni skup zato što Cibona može primiti samo određen broj ljudi.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čija stranka podržava Grabar Kitarović, rekao je da ne razmišlja o tome tko će u drugi krug s predsjednicom. Upitan razmišlja li o porukama i pitanjima koje mu upućuje kandidat Dario Juričan, uzvratio je da se ne bavi drugim ljudima.