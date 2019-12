Juričan: 'Predsjednici sam bio kao savjetnik, zapravo sam joj spasio čast'

Predsjednički kandidat koji se ističe antikampanjom otkrio je detalje debate i odnosa s Kolindom Grabar-Kitarović

Aktualna predsjednica i kako su ga ispravno nazvali - spektakularni trol. Žena koju podržava Milan Bandić i čovjek koji je promijenio ime u Milan Bandić. I to oboje u potpuno istoj nijasni nježno plave boje. Više od tri sata su se jedno drugom toplo osmjehivali, došaptavali, on joj je virio u papire. Svi su složni da je Juričan ukrao show.

U RTL Direktu Juričan se osvrnuo na modne detalje između predsjednice i sebe. "Za razliku od nje, nisam se toliko kuhao. Taj kostimić nije mogla otkopčati i da je potrajalo duže, mislim da bi se skuhala", kazao je Juričan pa komentirao kemiju s predsjednicom:

"Slijeva mi je bio Duce (Kolakušić, op.a.), a njoj s desna Đapić, ne možete ni s jednim ni drugim. I onda smo prirodno jedno s drugim... Super je bilo upoznavanje, pitala me jesam li iz stranke "Čak, kaj, što" pa sam rekao da je to onaj prvi pajac. Tako je krenulo. Rekao sam joj da smo se upoznali neki dan pa se čudila. Tad sam rekao Duceu "Slušaj, ako padne na mene, bit će to domino efekt." Ali, on je rekao "Ako i bude, tu će završiti." Nema s njim šale. Mislio sam si da ako je ovo početak, kako će završiti."