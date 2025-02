SDP otkrio slogan za lokalne izbore: Ovo zasad znamo o kandidatima, ima novih lica

Kada su u pitanju sami kandidati, SDP će samostalno izaći na izbore u gotovo svim županijskim bitkama , osim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje će to učiniti u koaliciji s Možemo. Među kandidatima za župane bit će i pet kandidatkinja za županice.

Splitsko-dalmatinska županija na čekanju

Kada je u pitanju Split, na izbore za gradonačelnika drugoga najvećeg hrvatskog grada SDP šalje šefa splitskog ogranka Davora Matijevića. U javnosti je poznat kao gorljiv kritičar aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka.

'Prije četiri godine SDP se u Splitu borio za političko preživljavanje, a danas se bori za pobjedu. Budimo iskreni: Split više nije zarobljen divljaštvom i korupcijom kao nekada, ali problemi ostaju. Imamo netransparentnost, neznanje, nerad i populizam - sve to naši građani plaćaju i, nažalost, plaćat će još skuplje', rekao je Matijević na nedavnom predstavljanju.

Što se tiče izbora za župana Splitsko-dalmatinske županije, SDP još nije donio odluku. U kuloarima i analizama spominje se ime Ranka Ostojića, no pitanje je može li on uopće ući u drugi krug. Veće šanse za to ima nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić, koju podržava Centar, a nada se i podršci SDP-a. Što će odlučiti glavna oporbena stranka, trebalo bi biti poznato za nekoliko dana.