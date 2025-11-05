Debeljak zbog ratnih brodova digao kaznenu prijavu: 'Djeluju protiv interesa RH'

Dosad su proizvedena samo dva obalna ophodna broda od ukupno ugovorenih pet, a šef Brodosplita, Tomislav Debeljak je podigao kaznene prijave DORH-u i SOA-i jer mu MORH ne želi isplatiti dodatnih 20-ak milijuna eura za dovršetak radova
Vlasnik Brodosplita, Tomislav Debeljak prije 34 dana raskinuo je ugovor s Ministarstvom obrane o gradnji tri ratna broda. Sad je otišao korak dalje te podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, ali i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji.
"Ono što gospodin Debeljak nudi je nešto što mi potpisati ne možemo, to je van ograničenja i van granica onoga što realno košta. Presjeći će netko, nadamo se, ali ja nisam taj koji to može presjeći", riječi su ministra obrane Ivana Anušića koje su navodno Debeljaka nagnale na taj potez.
Cijena uz popust
Riječ je o dodatnih 20-ak milijuna eura, koje MORH očito ne kani isplatiti Brodosplitu, iako Debeljak uvjerava da su radovi zapravo puno skuplji. Zbog toga smatra da netko radi suprotno nacionalnim interesima.
"Kaznena prijava se odnosi na postupanja i odluke pojedinih osoba Ministarstva obrane u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova. Uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa RH i njenih obrambenih snaga te nanose izravnu štetu Brodogradilištu specijalnih objekata kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini", rekao je Debeljak za Dnevnik Nove TV.
Loše upravljanje gigantskih proporcija
Iako nije javno otkrio o kome je točno riječ, Debeljak tvrdi da ne ide protiv hrvatskih institucija, već želi da se zaštite njegovi i državni interesi.
"To je neobjašnjivo, to je primjer lošeg upravljanja gigantskih proporcija, to je ugovor kojeg imam na duši jer potpisan je u moje vrijeme. Potpisao moj ministar, odobrila moja Vlada. Osobno sam bio uključen u to, postupak je vođen skandalozno, nemarno i traljavo od strane države", ustvrdio je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Ova saga traje više od deset godina, a dosad su napravljena samo dva od ukupno predviđenih pet brodova. Danko Končar je ponudio državi dovršavanje cijelog projekta, ali na njegovu su ponudu ostali nijemi. Tako će vjerojatno i biti sve dok se ne raspetlja ova pravni čvor.