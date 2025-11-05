Debeljak zbog ratnih brodova digao kaznenu prijavu: 'Djeluju protiv interesa RH'

Dosad su proizvedena samo dva obalna ophodna broda od ukupno ugovorenih pet, a šef Brodosplita, Tomislav Debeljak je podigao kaznene prijave DORH-u i SOA-i jer mu MORH ne želi isplatiti dodatnih 20-ak milijuna eura za dovršetak radova

Vlasnik Brodosplita, Tomislav Debeljak prije 34 dana raskinuo je ugovor s Ministarstvom obrane o gradnji tri ratna broda. Sad je otišao korak dalje te podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, ali i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji. "Ono što gospodin Debeljak nudi je nešto što mi potpisati ne možemo, to je van ograničenja i van granica onoga što realno košta. Presjeći će netko, nadamo se, ali ja nisam taj koji to može presjeći", riječi su ministra obrane Ivana Anušića koje su navodno Debeljaka nagnale na taj potez.

Cijena uz popust Riječ je o dodatnih 20-ak milijuna eura, koje MORH očito ne kani isplatiti Brodosplitu, iako Debeljak uvjerava da su radovi zapravo puno skuplji. Zbog toga smatra da netko radi suprotno nacionalnim interesima. "Kaznena prijava se odnosi na postupanja i odluke pojedinih osoba Ministarstva obrane u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova. Uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa RH i njenih obrambenih snaga te nanose izravnu štetu Brodogradilištu specijalnih objekata kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini", rekao je Debeljak za Dnevnik Nove TV.