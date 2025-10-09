U splitskom škveru otvorili dušu oko nesuđenih vojnih brodova: 'Dovedeni smo u bezizlaznu situaciju...'

' Kronologija izgradnje Obalnih ophodnih brodova' naziv je dokumenta objavljenog na stranicama splitskog škvera, u kojemu se detaljno opisuju sve faze izgradnje prototipa Omiš, uvedenog u redovnu službu tek šest godina nakon potpisivanja prvog ugovora, kao i svi detalji financijskih aranžmana, angažmana vještaka i pregovora s Ministarstvom obrane.

Spremni snositi dio gubitka

Iz Debeljakove tvrtke, između ostalog, danas tvrde da 'ne traže punu razliku, već samo djelomično pokriće povećanih troškova gradnje brodova', te da su i 'sami spremni snositi dio gubitka'.

'U slučaju prihvaćanja zahtjeva Graditelja, Naručitelj bi za preostala tri broda platio prosječno 25,5 milijuna eura s PDV-om (89 % tržišne cijene u 2024.), dok bi prosječna cijena sva četiri broda iznosila 21 milijun eura s PDV-om, što je 35 % niže od tržišne cijene koju je utvrdio vještak Naručitelja', tvrde, među ostalim, u Brodosplitu.