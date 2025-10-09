U splitskom škveru otvorili dušu oko nesuđenih vojnih brodova: 'Dovedeni smo u bezizlaznu situaciju...'

Iz splitskog Brodosplita, tvrtke u vlasništvu Tomislava Debeljaka, dva dana nakon vijesti o raskidu ugovora o gradnji preostalih triju obalnih ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice službeno su i opširno reagirali na taj slučaj, iznijevši svoju verziju aranžmana sklopljenog davne 2014. godine
'Kronologija izgradnje Obalnih ophodnih brodova' naziv je dokumenta objavljenog na stranicama splitskog škvera, u kojemu se detaljno opisuju sve faze izgradnje prototipa Omiš, uvedenog u redovnu službu tek šest godina nakon potpisivanja prvog ugovora, kao i svi detalji financijskih aranžmana, angažmana vještaka i pregovora s Ministarstvom obrane.
O pozadini propasti posla izgradnje obalnih ophodnih brodova tportal je pisao jučer.
Spremni snositi dio gubitka
Iz Debeljakove tvrtke, između ostalog, danas tvrde da 'ne traže punu razliku, već samo djelomično pokriće povećanih troškova gradnje brodova', te da su i 'sami spremni snositi dio gubitka'.
'U slučaju prihvaćanja zahtjeva Graditelja, Naručitelj bi za preostala tri broda platio prosječno 25,5 milijuna eura s PDV-om (89 % tržišne cijene u 2024.), dok bi prosječna cijena sva četiri broda iznosila 21 milijun eura s PDV-om, što je 35 % niže od tržišne cijene koju je utvrdio vještak Naručitelja', tvrde, među ostalim, u Brodosplitu.
Pokretanje pravnih postupaka
Posebno je znakovita posljednja rečenica, u kojoj se navodi da je splitski škver 'doveden u bezizlaznu situaciju te je prisiljen da zaštitu svojih prava i poslovanja potraži raskidom ugovora', a najavljeno je i 'pokretanje pravnih postupaka', očito protiv države i Ministarstva obrane.
Cijelu kronologiju desetljeće dugog posla oko dvaju izgrađenih i triju neizgrađenih obalnih ophodnih brodova, barem iz kuta Debeljakove tvrtke, pročitajte OVDJE.