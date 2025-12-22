Danska zbog Grenlanda pozvala na razgovor veleposlanika SAD-a

Danski šef diplomacije najavio je da će od američkog veleposlanika Ken Howeryja zatražiti pojašnjenje, što misli da će se dogoditi u ponedjeljak ili utorak.

Landry, republikanac poput Trumpa, rekao je u objavi na društvenim mrežama da je 'počašćen' služiti Trumpu kako bi 'Grenland postao dio SAD-a .'

Løkke Rasmussen je rekao za televiziju TV2 da je imenovanje guvernera Louisiane Jeffa Landryja za posebnog izaslanika za Grenland potpuno neočekivano i opisao je Landryjeve izjave 'potpuno neprihvatljivima'.

Trump je objavio imenovanje Landryja u nedjelju, kazavši u objavi na platformi Truth Social da Landry razumije 'koliko je Grenland ključan za našu nacionalnu sigurnost'.

Landry će i nadalje ostati guverner Louisiane.

Od povratka na dužnost u siječnju, Trump je oživio ideju iz svog prvog mandata o preuzimanju kontrole nad Grenlandom, i nije isključio upotrebu sile. Danska i Grenland to odbacuju.

Američki predsjednik vjeruje da je Grenland, koji je uglavnom autonoman, ali je dio Kraljevine Danske, strateški važan i za obranu i kao izvor mineralnog bogatstva.

Četiri petine Grenlanda, najvećeg otoka na svijetu, prekriven je ledom i dom je za nešto manje od 57.000 ljudi.

Danski mediji nedavno su izvijestili da američka vlada nastoji uspostaviti izravne kontakte s grenlandskom vladom. Međutim, politička je praksa u Danskoj da i danski i grenlandski predstavnici budu prisutni na razgovorima o vanjskim, sigurnosnim ili obrambenim pitanjima koja utječu na otok.

Zasad nije poznato zbog čega je Trump imenovao upravo Landryja za posebnog izaslanika za otok.