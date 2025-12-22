nakon trumpove odluke

Danska zbog Grenlanda pozvala na razgovor veleposlanika SAD-a

Bi. S. / Hina

22.12.2025 u 19:11

Jeff Landry
Jeff Landry Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum/ POOL
Bionic
Reading

Danska je pozvala na razgovor američkog veleposlanika nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje posebnog izaslanika za Grenland, rekao je u ponedjeljak danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen

Løkke Rasmussen je rekao za televiziju TV2 da je imenovanje guvernera Louisiane Jeffa Landryja za posebnog izaslanika za Grenland potpuno neočekivano i opisao je Landryjeve izjave 'potpuno neprihvatljivima'.

Landry, republikanac poput Trumpa, rekao je u objavi na društvenim mrežama da je 'počašćen' služiti Trumpu kako bi 'Grenland postao dio SAD-a.'

Danski šef diplomacije najavio je da će od američkog veleposlanika Ken Howeryja zatražiti pojašnjenje, što misli da će se dogoditi u ponedjeljak ili utorak.

vezane vijesti

Trump je objavio imenovanje Landryja u nedjelju, kazavši u objavi na platformi Truth Social da Landry razumije 'koliko je Grenland ključan za našu nacionalnu sigurnost'.

Landry će i nadalje ostati guverner Louisiane.

Od povratka na dužnost u siječnju, Trump je oživio ideju iz svog prvog mandata o preuzimanju kontrole nad Grenlandom, i nije isključio upotrebu sile. Danska i Grenland to odbacuju.

Američki predsjednik vjeruje da je Grenland, koji je uglavnom autonoman, ali je dio Kraljevine Danske, strateški važan i za obranu i kao izvor mineralnog bogatstva.

Četiri petine Grenlanda, najvećeg otoka na svijetu, prekriven je ledom i dom je za nešto manje od 57.000 ljudi.

Danski mediji nedavno su izvijestili da američka vlada nastoji uspostaviti izravne kontakte s grenlandskom vladom. Međutim, politička je praksa u Danskoj da i danski i grenlandski predstavnici budu prisutni na razgovorima o vanjskim, sigurnosnim ili obrambenim pitanjima koja utječu na otok.

Zasad nije poznato zbog čega je Trump imenovao upravo Landryja za posebnog izaslanika za otok.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

'Ne, Putin nema namjeru stati na Ukrajini. Što mislite, bi li Mađarska propustila ruske vojnike prema Srbiji?'
žestoka tučnjava

žestoka tučnjava

[VIDEO] Letjele šake u turskom parlamentu: Sve je krenulo kad se spomenulo Ataturka
zahtjev oporbe

zahtjev oporbe

Bačić: Piletić ima podršku parlamentarne većine

najpopularnije

Još vijesti