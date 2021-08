Danak necijepljenju, novom soju ili nešto treće? Na respiratoru su danas 44 osobe, od toga polovica u Splitu: Potražili smo objašnjenje

Broj pacijenata oboljelih od Covida-19 u splitskoj bolnici tijekom cijelog ljeta sustavno raste i trenutno se zaustavio na 63 dok se na respiratoru nalazi njih čak dvadesetak - odnosno točno polovica od ukupne brojke na razini države. Splitsko-dalmatinska županija trenutno doista prednjači i u brojkama novootkrivenih slučajeva, no nesrazmjer između njih i hospitalizacija, a posebno težih slučajeva, ipak je vidljiv. Što se događa?

Puno je potencijalnih odgovora: od nešto slabije cijepljenosti stanovništva u odnosu na ostatak zemlje ili eventualnog većeg broja zaraza koje nisu otkrivene, preko potpune dominacije delta-varijante virusa - ili teoretski moguće pojave čak i novog soja - do velike opterećenosti same bolnice. KBC Split je naime jedina takva ustanova na području Dalmacije i pokriva gotovo milijun stanovnika , zatim velik broj ljudi iz obližnje Hercegovine, ali u svakom trenutku na raspolaganju je i za najmanje pola milijuna turista.

'Situacija je izazovna, ali sve poteškoće rješavamo u skladu s planovima i sustav zasad jako dobro funkcionira', kaže za tportal ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović. Potvrdio je da se na lokalitetu Križine prvi kat priprema za prijem covid-bolesnika jer je izvjesno da će njihova brojka rasti u idućim tjednima.

'Ovo doista je jest stanovito opterećenje, s ovim brojem hospitaliziranih de facto imamo dodatnu kliniku, a s pacijentima na respiratoru dvije nove jedinice intenzivnog liječenja. To doista jest izazov', dodaje Meštrović

On potvrđuje da je od svih pacijenata primljenih tijekom ljeta u splitsku bolnicu njih tek pet posto bilo cijepljeno, a od 38 osoba na respiratoru takav slučaj bio je samo s dvije.

Neslužbeno se može doznati da se radi o pacijentima koji su prethodno imali znatno ozbiljnije zdravstveno stanje, nevezano za koronavirus.

'Statistika je toliko jasna da je postala čak i suvišna, sve je jasno: ovo je sada epidemija necijepljenih', zaključuje ravnatelj splitske bolnice.

Glavni splitski infektolog Ivo Ivić za tportal kaže da se povećan broj pacijenata na respiratoru po svemu sudeći može povezati sa sojem virusa, ali s druge strane ima i dobru vijest: smrtnost je trenutno vrlo niska.

'Dakle ogromna većina osoba koje završe na respiratoru ima povoljne ishode liječenja i s njih na koncu biva skinuta', otkriva dr. Ivić. I doista, u redovitim izvješćima stožera Splitsko-dalmatinske županije u protekla tri tjedna bilježe se tek dvije preminule osobe.

'U prethodnim valovima primjećivali smo jako dobru reakciju na terapiju visokim protokom kisika, sada je to slučaj s respiratorima. No treba uzeti u obzir to da je prosječna dob takvih pacijenata trenutno 64 godine, odnosno 13 godina niža nego ranije. Epidemija se očito razvija na taj način: najprije se zaraze mlađe osobe, potom bolest ulazi u kućanstva i na koncu obolijevaju stariji', upozorava Ivić.