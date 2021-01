Splitska infektologinja s kolegama se nagledala svega u 2020., ali pršti optimizmom: ‘Cjepivo je tu. I baš vjerujem da ćemo iz ovoga svi izaći kao bolji ljudi'

Na kraći razgovor pristala je pod uvjetom da u naslovu ne stoje izrazi poput 'prva crta', 'heroji' ili 'nadljudski napori'. Priznaje da se i njen život posljednjih mjeseci stubokom promijenio, i privatno i profesionalno, makar svakom svojom rečenicom u razgovor unosi barem dašak toliko željene normalnosti. Infektologinja Mirela Pavičić-Ivelja (39) provodi epidemiju koronavirusa - reći ćemo, makar se naljutila - baš na prvoj crti, u Klinici za infektologiju i plućnom stacionaru za Covid KBC-a Split

Pavičić-Ivelja jedna je od deset splitskih infektologa, uz još četiri specijalizanta infektologije, kroz čije su ruke od ožujka do danas prošle stotine i stotine bolesnika. Od onih prvih dramatičnih dana, u kojima su u jednoj noći zaprimili gotovo stotinu ljudi iz umirovljeničkih domova, pa do danas, kada uz brojku od sto i pedeset pacijenata izgovaraju dodatak 'samo'. Uhodani su u splitskoj bolnici, de facto jedinoj koja pokriva cijelu Dalmaciju s gotovo milijun stanovnika.

Mijenjale su se, a čini mi se da su danas puno bolje u odnosu na ono što smo imali na početku epidemije. Dakako da bi optimum bilo postojanje antivirusnog lijeka koji bi se uzimao oralnim putem na samom početku bolesti, kao što ga imamo za gripu, no zasad to nije na vidiku.

Konkretno, sve se češće tvrdi da lijek Remdesivir i nije najučinkovitiji?

On još uvijek predstavlja terapijsku opciju iako zbilja postoje oprečni podaci o njegovoj učinkovitosti, no to nije do kraja definirano i u svjetskim smjernicama još se uvijek preporučuje. Taj lijek nema značajnih nuspojava, pa ga i mi ordiniramo - dakako uz kortikosteroide, antikoagulantnu i drugu kroničnu terapiju te kisik.

Od posebne koristi su nam uređaji za high flow, visok protok kisika: zahvaljujući njima, velik broj pacijenata izbjegao je potrebu spajanja na respirator. Većinu ovih uređaja dobili smo kao donaciju lokalnih tvrtki, organizacija i pojedinaca i beskrajno smo im zahvalni na tome.

Dakle lijeka definitivno neće biti uskoro - možemo li se nadati da će nas cjepivo spasiti od ove drame?

Ne trebamo se nadati, cjepivo je već ovdje. Evo, ja sam se baš jučer cijepila.

Nuspojave?

Gotovo ništa, tek mala bol u nadlaktici, kao i svaki put kad primim cjepivo protiv gripe.

U početku su se pronijele vijesti da se mali broj liječnika i medicinskog osoblja u KBC-u Split želi cijepiti, ali to nije točno: u protekla dva do tri dana interes je velik jer svi znamo što nam znači to cjepivo. Ako se u dogledno vrijeme želimo vratiti koliko-toliko normalnom životu, ako djeci želimo djetinjstvo, a studentima studentski život, ako želimo povratak turista, ako želimo odlaziti na fešte i koncerte bez straha da ćemo time ugroziti naše roditelje, djedove i bake - onda je savršeno jasno što moramo napraviti. Cijepiti se.