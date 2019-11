Đakićev napad na Deura uzburkao veteranske krugove: Prozvale ga tri braniteljske udruge

Tri udruge veterana iz Domovinskog rata u subotu su najoštrije osudili izjavu predsjednika saborskog Odbora za ratne veterane Josipa Đakića da je savjetnik za branitelje predsjednice Republike Ante Deur predlagatelj amandmana na Zakon o blagdanima po kojem bi Dan antifašističke borbe postao spomendan, a ne blagdan

Nakon što je saborski Odbor za ratne veterane prije tri dana predložio amandman na Vladin prijedlog Zakona o blagdanima, po kojemu bi se Dan Hrvatskoga sabora 8. listopada, umjesto kao spomendan, slavio kao blagdan, a Dan antifašističke borbe 22. lipnja 'postao' spomendan, u medijima se pojavila informacija da je predsjednik tog odbora Đakić rekao da je takav amandman predložio savjetnik predsjednice Republike za branitelje.

Duer je to demantirao u izjavi novinarima. 'Ne, nije ni u kom slučaju, nije mi to palo na pamet, niti znam uopće je li to netko spomenuo na Odboru za veterane', odgovorio je Deur na pitanje je li to njegov prijedlog, ističući kako ne zna što je potaknulo Đakića da ga označi kao predlagatelja ukidanja Dana antifašističke borbe kao praznika.

Rekao je kako je tom odboru dao inicijativu da 8. listopada ne postane spomendan, nego da ostane praznik te da se 18. studenoga obilježava i kao dan sjećanja na cjelokupnu agresiju Srbije na Hrvatsku i njezin narod.

Saborski Odbor za veterane jučer je povukao svoj amandman.